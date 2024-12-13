creatore di video per rapporti esg: Semplifica la Tua Storia di Sostenibilità

Trasforma i dati ESG complessi in video coinvolgenti senza sforzo utilizzando la generazione intuitiva di testo-a-video da script.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi che spieghi l'ultimo rapporto ESG della tua organizzazione, rivolto a dirigenti aziendali e stakeholder, utilizzando uno stile visivo professionale, pulito e ricco di infografiche, accompagnato da una voce narrante autorevole; utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per semplificare la tua storia di sostenibilità e gli avatar AI per presentare i dati chiave.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video ispirante di 30 secondi per i follower sui social media e il pubblico generale, mostrando le iniziative di coinvolgimento comunitario della tua azienda con un'estetica visiva autentica in stile documentario e musica di sottofondo edificante; impiega la funzione di ridimensionamento dell'aspetto di HeyGen e i Template e scene pre-progettati per generare contenuti ESG coinvolgenti per i social media.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 60 secondi per la comunicazione interna rivolto ai dipendenti e ai team interni, delineando nuovi obiettivi e successi di sostenibilità con uno stile visivo chiaro ed educativo che mescola grafica animata e riprese reali, accompagnato da una voce narrante incoraggiante e informativa; sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen e i Sottotitoli/didascalie per migliorare la comunicazione interna ESG.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 50 secondi per organizzazioni ambientali, potenziali partner e investitori, evidenziando i tuoi progetti di innovazione verde e gli sforzi di sensibilizzazione sul cambiamento climatico, presentati con uno stile visivo all'avanguardia che illustra l'impatto ambientale e le soluzioni, supportato da musica dinamica e speranzosa e narrazione professionale; integra la libreria multimediale/stock di HeyGen e gli avatar AI per raccontare efficacemente la tua storia di sostenibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Rapporti ESG

Trasforma facilmente i dati complessi di sostenibilità aziendale in video coinvolgenti e visivamente accattivanti che risuonano con gli stakeholder e semplificano la tua storia di sostenibilità.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione ESG
Inizia sviluppando il tuo script. Sfrutta la nostra funzione di testo-a-video da script per convertire senza sforzo i tuoi dati di sostenibilità in visuali coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Template Coinvolgenti
Scegli da una libreria di template pre-progettati per strutturare rapidamente il tuo video di rapporto ESG e trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Integra Avatar AI
Migliora il tuo video selezionando e personalizzando avatar AI per narrare la tua storia di sostenibilità, aggiungendo un tocco personalizzato.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Applica i controlli di branding aziendale per garantire la coerenza visiva, quindi esporta il video finito per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica l'Impatto della Sostenibilità con la Narrazione Visiva

.

Crea video di rapporti di sostenibilità aziendale coinvolgenti che raccontano efficacemente la tua storia ESG, ispirando azioni e dimostrando impegno agli stakeholder.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per rapporti di sostenibilità aziendale?

HeyGen rivoluziona la produzione di video per rapporti di sostenibilità aziendale sfruttando la sua piattaforma potenziata dall'AI. La nostra soluzione senza codice ti consente di trasformare facilmente gli script in storie visive coinvolgenti, semplificando notevolmente il processo di comunicazione della tua storia di sostenibilità agli stakeholder.

HeyGen può aiutare a migliorare la narrazione visiva per i rapporti ESG?

Assolutamente. HeyGen consente agli utenti di creare narrazioni visive di impatto per i rapporti ESG attraverso funzionalità come avatar AI personalizzabili e visualizzazioni dinamiche dei dati. Puoi creare narrazioni coinvolgenti che trasmettono efficacemente le tue iniziative ambientali, sociali e di governance.

Quali tipi di video di sostenibilità posso creare con HeyGen oltre ai rapporti annuali?

HeyGen è versatile per vari video di sostenibilità, permettendoti di generare contenuti ESG coinvolgenti per i social media, migliorare la comunicazione interna ESG e sviluppare video di sensibilizzazione sul cambiamento climatico. La nostra piattaforma ti aiuta a raggiungere diversi pubblici con i tuoi messaggi di sostenibilità aziendale.

HeyGen offre controlli di branding per i miei video di rapporti ESG?

Sì, HeyGen fornisce robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video di rapporti ESG mantengano un'identità di marca coerente e professionale. Puoi facilmente applicare il logo, i colori e i caratteri della tua azienda, utilizzando template pre-progettati per creare contenuti visivi di impatto che si allineano perfettamente con le linee guida del tuo brand.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo