Video Maker per l'Eccellenza Ergonomica per Salute e Sicurezza

Semplifica la formazione dei dipendenti e promuovi la salute sul lavoro senza sforzo con avatar AI dinamici.

538/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi progettato per nuovi dipendenti e responsabili della sicurezza sul lavoro, dettagliando la postura corretta e l'allestimento della postazione di lavoro per un'ergonomia ottimale, contribuendo così alla formazione dei dipendenti. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo amichevole e informativo con testo sullo schermo che rafforza i punti chiave, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per dimostrare le azioni e incorporando sottotitoli per l'accessibilità, garantendo una comprensione completa tra i diversi team.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida completa di 2 minuti per responsabili della sicurezza e capi squadra sull'implementazione di specifici protocolli di sicurezza sul lavoro per minimizzare i rischi di prevenzione degli infortuni. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo meticoloso e passo-passo, integrando magari diagrammi animati ed esempi reali dalla libreria multimediale/stock di HeyGen. Una voce calma e autorevole dovrebbe guidare gli spettatori attraverso ciascun protocollo, sfruttando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per mantenere un'immagine di marca coerente e professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e imprenditori, mostrando la facilità con cui HeyGen può creare una serie di video sul benessere ergonomico. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, con tagli rapidi tra diversi ambienti d'ufficio e musica di sottofondo vivace, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari ruoli. Il video dovrebbe dimostrare la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, enfatizzando quanto facilmente il contenuto possa essere adattato per diverse piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per l'Eccellenza Ergonomica

Crea video d'impatto per l'eccellenza ergonomica. Educa la tua forza lavoro sulla salute sul lavoro e la prevenzione degli infortuni con una formazione professionale potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Incolla il tuo copione dettagliato sull'ergonomia sul lavoro e la prevenzione degli infortuni nella funzione di testo-a-video da copione per iniziare a generare i tuoi contenuti video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per agire come il tuo presentatore sullo schermo, garantendo una consegna coerente e coinvolgente del tuo messaggio di formazione ergonomica.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding
Integra i controlli di branding della tua azienda, come loghi e colori, per personalizzare il video e rafforzare l'identità organizzativa durante tutta la formazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per scaricare il tuo video sull'eccellenza ergonomica nel formato ottimale per varie piattaforme e condividerlo con i tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci i Protocolli di Salute sul Lavoro

.

Scomponi complessi protocolli di salute e sicurezza sul lavoro in contenuti video facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione video utilizzando l'AI?

HeyGen trasforma il testo in video raffinati utilizzando il suo avanzato video maker AI. Basta inserire il tuo copione, e il sistema di generazione video end-to-end di HeyGen creerà contenuti professionali completi di avatar AI e voiceover, semplificando l'intero processo di produzione.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding video?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video. Puoi anche sfruttare vari modelli e scene e utilizzare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare i contenuti a diverse piattaforme.

Posso creare avatar AI realistici e voiceover con HeyGen?

Sì, HeyGen consente la creazione di avatar AI altamente realistici per presentare il tuo messaggio con autenticità. Insieme alla generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici, HeyGen assicura che i tuoi contenuti video siano coinvolgenti e accessibili a un vasto pubblico.

Quanto è efficiente il processo di testo-a-video di HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video attraverso la sua efficiente capacità di testo-a-video da copione. Sfruttando la creazione video nativa da prompt, il nostro video maker AI trasforma rapidamente le tue idee in contenuti visivi di alta qualità, risparmiando significativamente tempo e risorse rispetto ai metodi tradizionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo