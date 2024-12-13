Creatore di Video Panoramici sull'Attrezzatura: Demo di Prodotti Potenziate dall'AI

Trasforma rapidamente le informazioni sui prodotti in video panoramici coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili, garantendo risultati professionali.

361/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione di 30 secondi mirato a proprietari di piccole imprese impegnati, presentando un nuovo gadget per la produttività in ufficio utilizzando modelli e scene vivaci e moderni. L'audio dovrebbe essere nitido e motivante, spiegando come questo prodotto semplifica le operazioni quotidiane con facilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video prodotto convincente di 60 secondi per clienti B2B, presentando macchinari di grado industriale in uno stile visivo sofisticato e ad alta definizione, arricchito da un avatar AI che fornisce una narrazione persuasiva e autorevole. Sottolinea la durata e l'efficienza, posizionando il prodotto come un bene vitale per le aziende.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 15 secondi mirato ai social media marketer, concentrandoti su una singola caratteristica distintiva di un accessorio elettronico con grafica veloce e accattivante e sottotitoli chiari e concisi. Il tono complessivo dovrebbe essere entusiasmante e diretto, ottimizzato per un rapido coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Panoramici sull'Attrezzatura

Crea facilmente video panoramici professionali sull'attrezzatura con l'AI. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a trasformare idee in spiegazioni di prodotto coinvolgenti rapidamente.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia scegliendo tra i nostri modelli video personalizzabili o avvia un nuovo progetto da zero per costruire il tuo video panoramico sull'attrezzatura.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Narrazione
Arricchisci il tuo video con visual dalla nostra vasta libreria multimediale e genera voiceover AI professionali per descrizioni dettagliate dell'attrezzatura.
3
Step 3
Personalizza e Marchia
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e i colori preferiti per rendere il tuo video panoramico sull'attrezzatura unico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video ad Alta Risoluzione
Finalizza il tuo progetto ed esporta il tuo video panoramico sull'attrezzatura come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Corsi Educativi sui Prodotti

.

Produci facilmente corsi di e-learning completi e tutorial per l'attrezzatura, espandendo la tua portata a un pubblico globale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di prodotto coinvolgenti senza riprese estensive?

HeyGen funziona come un avanzato Creatore di Video di Prodotti AI, permettendoti di produrre video di alta qualità senza sforzo. Sfrutta modelli video personalizzabili, una vasta Libreria di Media Stock e Voiceover AI per dare vita alle spiegazioni dei tuoi prodotti senza la necessità di attrezzature di ripresa tradizionali, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

Quale controllo creativo ho sui miei video di prodotto realizzati con HeyGen?

HeyGen ti offre un ampio controllo creativo per personalizzare i video di prodotto per il tuo marchio. Utilizza l'Editor Video Integrato con il suo editor intuitivo drag-and-drop per incorporare i tuoi asset di marca, regolare i visual e affinare il tuo messaggio, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può aiutare a generare tipi specifici di contenuti di prodotto, come panoramiche sull'attrezzatura?

Sì, HeyGen è uno strumento ideale per la creazione di video panoramici sull'attrezzatura e spiegazioni di prodotto. Puoi facilmente generare spiegazioni dettagliate dei prodotti utilizzando avatar AI e testo in video da script, ed esportarli come file MP4 ad alta risoluzione pronti per la distribuzione.

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro di produzione video per le dimostrazioni di prodotto?

HeyGen semplifica l'intero processo di diventare un creatore di video demo di prodotto offrendo un flusso di lavoro senza soluzione di continuità che elimina la necessità di riprese o editing complessi. Il suo editor intuitivo drag-and-drop ti aiuta a creare contenuti video coinvolgenti in modo efficiente, dalla concezione alla produzione finale, trasformando la creazione dei tuoi contenuti video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo