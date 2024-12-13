Sblocca le Massime Prestazioni con il Generatore di Apparecchiature

Assicura un'operazione del generatore senza intoppi e padroneggia l'uso del generatore con la nostra guida esperta, arricchita da un chiaro testo-a-video da script.

618/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione di 2 minuti rivolto a proprietari di generatori esperti e personale di manutenzione, concentrandosi sulle procedure essenziali di "manutenzione preventiva" per il "generatore di apparecchiature." Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, pratico e sequenziale, utilizzando "modelli e scene" predefiniti per dimostrare controlli passo-passo e compiti di manutenzione comuni. Una voce istruttiva e calma guiderà gli spettatori attraverso il programma di manutenzione, garantendo la longevità e l'affidabilità dei loro sistemi di alimentazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 1 minuto, ideale per studenti di ingegneria o nuovi assunti, illustrando "come funzionano i generatori," evidenziando specificamente un "generatore diesel." La narrazione visiva sarà coinvolgente, utilizzando schemi animati e semplici analogie per demistificare il processo di conversione dell'energia, animata da "avatar AI" che forniscono la spiegazione. L'audio sarà chiaro ed energico, rendendo i principi complessi accessibili e facili da comprendere per una comprensione di base.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di briefing sulla sicurezza di 45 secondi per il personale operativo del "generatore" in loco e i formatori sulla sicurezza, enfatizzando le funzioni critiche del "pannello di controllo." Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e incentrato sulla sicurezza, con riprese ravvicinate ad alta definizione di vari indicatori del pannello di controllo e arresti di emergenza, con "sottotitoli/didascalie" obbligatori per l'accessibilità in ambienti rumorosi. Una voce autorevole e precisa fornirà istruzioni chiare sulle procedure di avvio, monitoraggio e spegnimento, promuovendo pratiche di gestione sicure.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore

Comprendi i passaggi essenziali per operare in modo sicuro ed efficace il tuo generatore, garantendo un'alimentazione di riserva affidabile ogni volta che ne hai bisogno.

1
Step 1
Seleziona la Configurazione del Tuo Generatore
Inizia confermando che i livelli di carburante, olio e le connessioni elettriche del tuo generatore siano in ordine. Questo controllo pre-operativo cruciale assicura un avvio senza problemi, proprio come scegliere con cura un avatar AI coinvolgente per il tuo video istruttivo.
2
Step 2
Genera Energia
Seguendo le linee guida del produttore, avvia il motore del generatore. Questo attiva il ciclo di produzione di energia, simile a come l'inserimento di uno script consente al testo-a-video da script di generare rapidamente una spiegazione visiva del processo.
3
Step 3
Gestisci il Carico
Una volta stabile, collega gradualmente i tuoi apparecchi o sistemi essenziali, assicurandoti che il carico totale rimanga entro la capacità del generatore. Gestisci la distribuzione dell'energia in modo efficiente, proprio come organizzi gli elementi all'interno di una scena utilizzando Modelli e scene per trasmettere informazioni chiaramente.
4
Step 4
Applica le Procedure di Spegnimento
Inverte il processo di connessione, scollegando i carichi prima di avviare la sequenza di spegnimento del generatore. Consenti un periodo di raffreddamento per garantire la longevità, simile all'applicazione dei controlli di branding (logo, colori) in modo coerente per una presenza di marca lucida e professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Demistifica i componenti complessi del generatore e le operazioni tecniche, rendendo la conoscenza essenziale accessibile a tutto il personale.

background image

Domande Frequenti

Qual è il processo di creazione video principale di HeyGen?

HeyGen consente agli utenti di trasformare script di testo in video professionali utilizzando avatar AI avanzati e capacità intelligenti di testo-a-video. Questo processo semplificato include anche la generazione automatica di voiceover, rendendo la creazione di contenuti straordinariamente efficiente.

Quali capacità di branding sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo l'integrazione senza soluzione di continuità di loghi personalizzati e colori specifici del marchio in qualsiasi progetto video. Utilizza i vari modelli e scene di HeyGen per mantenere un'identità di marca coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti video.

HeyGen può generare sottotitoli multilingue per i video?

Sì, HeyGen dispone della generazione automatica di sottotitoli e didascalie accurate, che sono vitali per l'accessibilità e il coinvolgimento di un pubblico più ampio. Questa capacità tecnica assicura che i tuoi contenuti video siano inclusivi e raggiungano efficacemente un pubblico globale.

Come ottimizza HeyGen i video per diverse piattaforme?

HeyGen supporta il ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto e fornisce varie opzioni di esportazione, permettendo ai creatori di adattare perfettamente i loro video per piattaforme come i social media o i servizi di streaming. Questo assicura una presentazione visiva ottimale e un impatto massimo ovunque i tuoi contenuti vengano condivisi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo