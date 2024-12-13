Aumenta l'Efficienza con il Nostro Creatore di Video di Onboarding per Attrezzature

Crea facilmente video di formazione professionali e guide utente passo-passo con voce narrante generata dall'AI.

407/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding di 45 secondi rivolto ai dipartimenti HR, mostrando i vantaggi di una formazione semplificata per i nuovi assunti. Questo video necessita di uno stile visivo coinvolgente e amichevole, utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per un aspetto professionale, rendendo il processo di creazione di video di onboarding intuitivo e visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione di 60 secondi per il personale esistente che necessita di un aggiornamento sui protocolli di sicurezza aggiornati. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo dettagliato e informativo, assicurando che tutte le istruzioni chiave siano chiaramente trasmesse. Implementa la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la comprensione, fornendo contenuti video professionali accessibili a tutti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video tutorial di 30 secondi per gli utenti finali che apprendono un nuovo prodotto software, concentrandosi su una funzione specifica. Questo video dovrebbe presentare un approccio visivo moderno e passo-passo, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per dimostrare le azioni in modo fluido e creare una documentazione video generata dall'AI che guida efficacemente gli utenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per Attrezzature

Crea rapidamente video di onboarding per attrezzature coinvolgenti e informativi per semplificare la formazione e assicurarti che il tuo team padroneggi nuovi strumenti con facilità, migliorando la produttività.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Template
Inizia incollando il tuo script di formazione o selezionando un template pre-progettato. La nostra capacità di testo-a-video da script genera rapidamente scene video dinamiche, semplificando il tuo processo di documentazione video generata dall'AI.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Dinamici e Voce Narrante
Arricchisci il tuo video con avatar AI coinvolgenti e seleziona dalla nostra ricca libreria multimediale. Sfrutta la nostra generazione di voce narrante per produrre una voce narrante professionale generata dall'AI per istruzioni chiare.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Applica i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Aggiungi facilmente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità, assicurandoti che la tua formazione raggiunga tutti in modo efficace.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi contenuti video professionali ed esportali nei formati desiderati, pronti per la distribuzione immediata sulle tue piattaforme preferite. Goditi una generazione video end-to-end senza interruzioni, dal concetto alla consegna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica le Attrezzature Complesse

.

Traduce facilmente specifiche complesse delle attrezzature e procedure operative in video istruttivi chiari e comprensibili.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di onboarding per i dipendenti e contenuti di formazione?

HeyGen ti consente di generare automaticamente video per l'onboarding e la formazione dei dipendenti, sfruttando template personalizzabili e voce narrante generata dall'AI. Questo assicura contenuti video professionali che sono sia efficienti che altamente coinvolgenti per i nuovi assunti.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per generare documentazione video?

HeyGen offre capacità di personalizzazione completa, permettendo agli utenti di creare documentazione video generata dall'AI con personaggi animati professionali e voce narrante generata dall'AI. Puoi personalizzare ogni aspetto per mantenere la coerenza del marchio e creare contenuti unici senza sforzo.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di onboarding per attrezzature per guide chiare e passo-passo?

Assolutamente, HeyGen è un creatore ideale di video di onboarding per attrezzature, semplificando la creazione di video tutorial chiari e guide utente passo-passo. Con la generazione video end-to-end, puoi produrre rapidamente contenuti istruttivi completi per qualsiasi dispositivo o processo.

HeyGen supporta funzionalità essenziali come sottotitoli e collaborazione senza interruzioni per progetti video?

Sì, HeyGen supporta nativamente sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e la portata dei tuoi video. Inoltre, la nostra piattaforma facilita la collaborazione senza interruzioni tra i team, semplificando l'intero flusso di creazione video, dallo script all'esportazione finale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo