Creatore di Video di Formazione Ambientale: Crea Contenuti Coinvolgenti

Produci video di formazione ambientale d'impatto più velocemente e migliora la ritenzione dei dipendenti utilizzando avatar AI.

Crea un video di formazione ambientale coinvolgente di 60 secondi progettato per i nuovi dipendenti, concentrandosi sui principi ecologici di base. Utilizza immagini vivaci ed educative con una voce narrante amichevole e autorevole per spiegare concetti complessi in modo semplice. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave, rendendo l'esperienza di apprendimento più personale e coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi che mostri le ultime iniziative di sostenibilità della tua azienda per gli stakeholder aziendali. Questo pezzo professionale dovrebbe presentare grafiche pulite e video ambientali d'impatto dalla libreria multimediale, accompagnati da sottotitoli chiari e informativi generati da HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe rafforzare l'identità del marchio, dimostrando l'impegno verso un futuro più verde.
Prompt di Esempio 2
Produci un video urgente di 30 secondi per la formazione sulla conformità per il personale d'ufficio sulla corretta separazione dei rifiuti, mirato specificamente a problemi ambientali comuni. Usa i diversi modelli video di HeyGen e la capacità di trasformare il testo in video da script per creare uno stile animato e istruttivo con segnali visivi rapidi e chiari e una voce incoraggiante e vivace. Questo formato rapido assicura la massima ritenzione delle conoscenze.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 60 secondi per la "Giornata della Terra" per la comunicazione interna aziendale, promuovendo la tutela ambientale generale e un ambiente sostenibile. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo cinematografico e motivazionale con una voce narrante edificante, facilmente adattabile per diverse piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen. Ispira all'azione con immagini coinvolgenti e un messaggio potente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione Ambientale

Crea rapidamente e professionalmente video di formazione ambientale d'impatto con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, semplificando le tue iniziative di sostenibilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La funzione di trasformazione del testo in video trasforma le tue parole in uno script video, formando la base della tua formazione ambientale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Migliora il tuo video aggiungendo visual pertinenti dalla libreria multimediale per illustrare i concetti ambientali chiave.
3
Step 3
Personalizza con Voiceover e Branding
Genera audio dal suono naturale con la generazione di voiceover in più lingue. Applica il logo e i colori della tua azienda utilizzando i controlli di branding per mantenere un'identità di marca coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Una volta completato il tuo video, utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi facilmente i tuoi materiali di formazione ambientale coinvolgenti con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione

.

Utilizza avatar AI, voci AI ed elementi interattivi per creare video di formazione ambientale dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video di formazione ambientale?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare rapidamente video di formazione ambientale coinvolgenti utilizzando capacità avanzate di creazione video AI. Sfrutta i nostri avatar AI e la tecnologia di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo script in contenuti educativi coinvolgenti per la formazione dei dipendenti e le iniziative di sostenibilità.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i video di formazione ambientale?

HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione, inclusa una ricca libreria multimediale, controlli di identità del marchio per loghi e colori, e modelli video versatili. Puoi anche generare animazioni di testo dinamiche e scegliere tra varie voci AI per migliorare il tuo output creativo per un e-learning d'impatto.

Come semplifica HeyGen la produzione di contenuti di formazione ambientale coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti con il suo avanzato motore di trasformazione del testo in video, permettendoti di convertire facilmente gli script in video professionali con un presentatore AI. Utilizza avatar AI realistici, integra la generazione di voiceover naturali e aggiungi sottotitoli/caption automatici per garantire accessibilità e ritenzione delle conoscenze per la formazione sulla conformità.

HeyGen può aiutare la mia organizzazione a creare moduli di formazione sulla conformità e e-learning in modo efficiente?

Assolutamente, HeyGen è progettato per accelerare la creazione di contenuti di formazione sulla conformità e e-learning di alta qualità per argomenti ambientali. La nostra piattaforma supporta vari formati video, rendendo facile produrre video animati e integrarli nelle soluzioni LMS esistenti per una formazione dei dipendenti senza soluzione di continuità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo