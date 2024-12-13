Video Maker per Rapporto Ambientale: Crea Video ESG Efficaci

Trasforma i dati del tuo rapporto ambientale in video coinvolgenti e professionali con la nostra potente capacità di testo-a-video.

Crea un video di 60 secondi, stimolante e professionale, per gli stakeholder interni, mostrando le nostre ultime iniziative di sostenibilità e il loro impatto positivo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, con esempi reali, accompagnati da musica di sottofondo ispiratrice e una voce narrante chiara. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire una narrazione convincente sul nostro impegno per un futuro più verde.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi per investitori e potenziali partner, riassumendo i punti salienti del nostro rapporto annuale ESG. Lo stile visivo dovrebbe incorporare grafici puliti e basati sui dati e avatar AI professionali per trasmettere autorità e trasparenza, accompagnati da una voce narrante autorevole e calma. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e conciso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto al pubblico generale e ai follower sui social media, servendo come rapido messaggio di sensibilizzazione pubblica sui nostri sforzi ambientali. Lo stile visivo dovrebbe essere accessibile e presentare filmati reali e coinvolgenti, facilmente reperibili dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, abbinati a una voce allegra e conversazionale. Questo video mira a ispirare azioni e costruire fiducia nel marchio attraverso un racconto visivo d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi per i nuovi dipendenti durante l'onboarding, delineando il processo e l'importanza di creare un Video Maker per il Rapporto di Sostenibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e passo-passo, utilizzando sovrapposizioni di testo e animazioni semplici, supportato da una voce amichevole e informativa. Questo video di formazione può essere generato in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, trasformando le istruzioni scritte in una guida visiva coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Rapporto Ambientale

Trasforma dati ESG complessi in video di sostenibilità coinvolgenti e professionali con l'AI, semplificando il tuo racconto visivo per una comunicazione d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Rapporto
Inizia inserendo il contenuto del tuo rapporto ambientale. La nostra capacità di testo-a-video converte rapidamente il tuo testo in una narrazione visiva, ponendo le basi per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Rafforza il tuo messaggio e connettiti con il tuo pubblico selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori possono consegnare il tuo rapporto con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Aggiungi un tocco professionale al tuo rapporto con la nostra funzione di generazione di Voiceover. Scegli tra varie voci e lingue per narrare chiaramente e in modo persuasivo i tuoi principali approfondimenti ambientali.
4
Step 4
Aggiungi Sottotitoli ed Esporta
Garantisci accessibilità e impatto utilizzando il Generatore di Sottotitoli AI per aggiungere automaticamente sottotitoli al tuo video. Rivedi la tua creazione finale ed esportala per varie piattaforme di condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione ESG e la Comunicazione Interna

.

Migliora la comprensione e la ritenzione dei dipendenti delle politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) con video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per rapporti ambientali?

HeyGen semplifica la creazione di video per rapporti ambientali sfruttando avatar AI e modelli diversi, permettendo una rapida trasformazione di dati complessi in video coinvolgenti. Puoi creare video di sostenibilità professionali senza un'esperienza estesa nella produzione video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace AI Sustainability Video Maker?

HeyGen agisce come un efficace AI Sustainability Video Maker grazie alla sua capacità di testo-a-video, permettendoti di convertire i tuoi script di report ESG in narrazioni avvincenti. Utilizza la generazione di Voiceover e il Generatore di Sottotitoli AI per migliorare l'accessibilità e la portata delle tue iniziative di sostenibilità.

Posso personalizzare i miei video di sostenibilità con HeyGen per la coerenza del marchio?

Assolutamente, HeyGen consente di personalizzare completamente i video di sostenibilità, inclusi i controlli di branding per loghi e colori. Puoi integrare la tua libreria multimediale o sfruttare il supporto stock per garantire che il racconto visivo si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come aiuta HeyGen a creare video di sostenibilità coinvolgenti per i social media?

HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti per i social media offrendo vari rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione su misura per diverse piattaforme. La capacità della piattaforma di produrre video di sostenibilità di alta qualità aiuta a comunicare efficacemente il tuo reporting ESG e le iniziative di sostenibilità a un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo