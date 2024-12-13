Creatore di Video sulle Priorità Ambientali: Crea Video di Sostenibilità Efficaci

Trasforma le tue iniziative di sostenibilità in immagini coinvolgenti utilizzando il testo per video da script, promuovendo l'azione climatica e migliorando il coinvolgimento.

486/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a imprese, dipendenti e istituzioni educative, mostrando iniziative di sostenibilità di successo all'interno di un'organizzazione. La presentazione dovrebbe essere professionale e chiara, utilizzando grafica pulita e gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio, spiegando i benefici delle pratiche ecologiche con un focus sui contenuti educativi sulla sostenibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi di grande impatto per il pubblico generale e gli utenti dei social media, sfruttando una narrazione potente per aumentare la consapevolezza ambientale. Adotta un'estetica visivamente accattivante con immagini prima e dopo di paesaggi naturali in fase di restauro, completate da musica di sottofondo evocativa. Utilizza la vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare immagini coinvolgenti che risuonino profondamente con gli spettatori e ispirino speranza per un ambiente sostenibile.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video elegante di 75 secondi specificamente per stakeholder, investitori e partner aziendali, riassumendo i video del rapporto annuale sulla sostenibilità aziendale. L'approccio visivo dovrebbe essere basato sui dati e moderno, comunicando efficacemente indicatori complessi di performance ambientale attraverso grafici animati e visualizzazioni di dati chiare. Questo video dovrebbe utilizzare la funzione Templates & scenes di HeyGen per garantire una presentazione lucida e professionale dei principali successi e degli obiettivi futuri di innovazione verde.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video sulle Priorità Ambientali

Crea video ambientali coinvolgenti in modo efficiente per diffondere consapevolezza e ispirare azione con strumenti potenziati dall'AI e immagini coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla i tuoi messaggi ambientali o lo script dettagliato nell'editor. La nostra piattaforma utilizza il testo per video da script per convertire istantaneamente le tue parole in una bozza di video, concentrandosi su questioni ambientali fondamentali.
2
Step 2
Seleziona le Tue Immagini
Scegli da una libreria multimediale/supporto stock diversificata di immagini e video ecologici, o seleziona un avatar AI per presentare le tue iniziative di sostenibilità. Personalizza le scene per rappresentare visivamente immagini coinvolgenti.
3
Step 3
Applica il Tuo Marchio e Voce
Integra facilmente il logo e la palette di colori della tua organizzazione utilizzando i controlli di branding (logo, colori). Inoltre, scegli tra diverse opzioni vocali per una narrazione d'impatto che risuoni con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video coinvolgente selezionando il rapporto d'aspetto e la qualità desiderati. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare i tuoi video di consapevolezza ambientale per varie piattaforme social media per migliorare il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Azione Attraverso Video di Advocacy Ambientale

.

Crea video d'impatto e motivazionali per incoraggiare la partecipazione attiva all'azione climatica e il supporto per i messaggi ambientali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video ambientali coinvolgenti e narrazioni d'impatto per la consapevolezza climatica?

HeyGen consente agli utenti di creare video ambientali coinvolgenti attraverso avatar AI e modelli video dinamici, perfetti per narrazioni d'impatto. Trasmetti facilmente messaggi critici di consapevolezza sul cambiamento climatico e migliora il coinvolgimento con immagini straordinarie.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre rapidamente video di sostenibilità da uno script?

HeyGen semplifica la produzione di video di sostenibilità trasformando il testo in video dal tuo script in pochi minuti. Sfrutta gli avatar AI e la generazione vocale per produrre rapidamente messaggi ambientali coinvolgenti senza complessi montaggi video.

HeyGen può aiutare a creare video professionali di rapporti sulla sostenibilità aziendale con un branding coerente?

Sì, HeyGen ti consente di creare video professionali di rapporti sulla sostenibilità aziendale con controlli di branding completi. Puoi facilmente integrare il tuo logo e i colori del marchio per garantire un aspetto coerente in tutta la tua comunicazione ambientale.

Come facilita HeyGen la produzione di contenuti educativi ambientali e narrazioni visive?

HeyGen facilita la produzione di contenuti educativi ambientali di alta qualità offrendo modelli video personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Crea narrazioni visive coinvolgenti per spiegare questioni ambientali complesse e promuovere pratiche sostenibili in modo efficace.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo