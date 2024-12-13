Creatore di Video Promozionali per Imprenditori: Potenzia il Tuo Brand

Crea rapidamente video di marketing coinvolgenti utilizzando i nostri template diversificati per aumentare le vendite e coinvolgere il tuo pubblico.

Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto ad aspiranti imprenditori e proprietari di piccole imprese, mostrando come aumentare drasticamente le vendite con strategie innovative. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, con tagli rapidi e grafiche moderne, accompagnato da una voce narrante AI sicura e amichevole. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per avviare la creazione e sfrutta la generazione di Voiceover per una narrazione professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale elegante di 45 secondi per startup tecnologiche e marketer di prodotto che annuncia un nuovo lancio, concentrandosi sulle sue caratteristiche innovative. Immagina visuali pulite e futuristiche con animazioni high-tech e un design sonoro nitido, abbinati a una narrazione chiara e concisa. Questo video promozionale potrebbe essere realizzato in modo efficiente utilizzando le capacità di testo-a-video da script di HeyGen e arricchito con visuali sorprendenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale ispiratore di 60 secondi su misura per coach, consulenti e creatori di brand personali, evidenziando la loro proposta di valore unica per campagne di marketing efficaci. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo caldo, invitante e autentico, trasmettendo affidabilità attraverso un tono incoraggiante. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare il messaggio personalmente e garantire un'ampia accessibilità con Sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo informativo di 30 secondi progettato per aziende che necessitano di chiarire rapidamente servizi o prodotti complessi, fungendo da editor online conciso per il loro messaggio. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e coinvolgente, incorporando testo chiaro sullo schermo e grafiche semplici, tutto supportato da una generazione di Voiceover chiara e concisa. Ottimizza il risultato finale utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire un aspetto eccellente su tutte le piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Imprenditori

Crea video promozionali coinvolgenti senza sforzo con il nostro editor video potenziato dall'AI, progettato per gli imprenditori per potenziare le loro campagne di marketing e raggiungere un pubblico più ampio.

1
Step 1
Seleziona una Base Creativa
Scegli tra una vasta gamma di template video progettati professionalmente, perfetti per vari video promozionali. Puoi anche sfruttare semplici suggerimenti testuali per generare scene iniziali per un inizio personalizzato.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Unico
Aggiungi le visuali dei tuoi prodotti, immagini e loghi del brand. Migliora il tuo messaggio con voiceover AI professionali e testo animato dinamico, insieme a opzioni dalla nostra vasta libreria di media stock.
3
Step 3
Personalizza e Affina il Tuo Video
Personalizza ogni elemento con il nostro editor drag-and-drop intuitivo. Regola colori, font e aggiungi sottotitoli/didascalie automatici per assicurarti che l'identità del tuo brand risplenda attraverso controlli di branding robusti.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Esporta i tuoi video promozionali di alta qualità utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, ottimizzata per vari canali social media. Condividi direttamente per raggiungere il tuo pubblico target e elevare le tue campagne di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e credibilità per la tua impresa imprenditoriale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen consente agli imprenditori di produrre facilmente video promozionali professionali utilizzando il suo intuitivo editor video AI. Sfrutta una vasta gamma di template e l'editor drag-and-drop per dare vita alle tue idee creative, potenziando le tue campagne di marketing e aumentando le vendite.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen integra avanzate capacità AI come la generazione di video da testo a partire da semplici suggerimenti testuali e voiceover AI realistici. Questo ti permette di ottimizzare i flussi di lavoro di produzione video e creare contenuti di alta qualità in modo efficiente, inclusi video esplicativi e presentazioni di prodotti.

Posso personalizzare i video per adattarli all'identità del mio brand usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di aggiungere loghi del brand, personalizzare i colori e incorporare testo animato per mantenere la coerenza visiva. Questo assicura che i tuoi video sui social media e le campagne di marketing riflettano la tua identità di brand unica su tutti i canali.

HeyGen offre accesso a una libreria multimediale per contenuti video?

Sì, HeyGen dispone di un'ampia libreria di media stock, inclusi opzioni premium come Getty Images, per migliorare i tuoi progetti video. Puoi facilmente aggiungere vari asset ai tuoi template di video promozionali, garantendo una finitura lucida e professionale per tutti i tuoi video di marketing.

