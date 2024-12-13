Lo Strumento Video Aziendale Definitivo per una Comunicazione Senza Soluzione di Continuità

Ottimizza le tue comunicazioni interne e la formazione con una piattaforma video aziendale intuitiva, trasformando gli script in video coinvolgenti senza sforzo utilizzando il testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR e Formazione, illustrando come uno strumento video aziendale semplifichi la gestione e l'accessibilità dei contenuti. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva pulita e tutoriale con un tono audio incoraggiante e positivo. Usa il testo-a-video di HeyGen da script per creare segmenti che dimostrino trascrizioni automatiche e sottotitoli per tutti i materiali di formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video strategico di 2 minuti per Architetti Software e CTO, enfatizzando gli aspetti di integrazione senza soluzione di continuità e le soluzioni basate su cloud di un sistema di gestione dei contenuti video aziendali. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e basata sui dati, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per visualizzare architetture di sistema complesse, completate da una narrazione strategica e visivamente supportata dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi per Analisti di Marketing e Direttori Vendite, evidenziando la potenza delle analisi video all'interno di un software video aziendale avanzato. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e professionale, con visualizzazioni di dati animate, tutte renderizzate e ottimizzate per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen. Una voce narrante concisa e d'impatto, generata professionalmente, dovrebbe guidare lo spettatore attraverso le principali intuizioni analitiche.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video Aziendale

Ottimizza le tue comunicazioni interne e la gestione dei contenuti con una piattaforma video aziendale completa, garantendo video sicuri e accessibili per la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea o Carica i Tuoi Contenuti Video
Inizia caricando media esistenti o genera nuovi video utilizzando funzionalità come il testo-a-video da script. Questo centralizza tutte le tue risorse di registrazione video e comunicazione.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Assicura la coerenza del marchio in tutti i tuoi video applicando un branding personalizzato. Controlla loghi e colori per mantenere un'immagine aziendale professionale e unificata in tutti i tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Accessibilità e Miglioramenti
Aumenta la portata e la conformità generando sottotitoli o trascrizioni per i tuoi contenuti video. Questo rende le informazioni accessibili a tutti gli spettatori, migliorando il coinvolgimento e la comprensione.
4
Step 4
Seleziona le Impostazioni di Distribuzione e Sicurezza
Gestisci chi può visualizzare i tuoi contenuti configurando permessi di accesso e una robusta crittografia. Condividi in sicurezza i tuoi video internamente o esternamente con pieno controllo sulla sicurezza video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala i Programmi di Apprendimento Aziendale

Sviluppa e distribuisci rapidamente una vasta gamma di corsi e contenuti educativi, espandendo efficacemente le iniziative di apprendimento della tua impresa a livello globale.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come strumento video aziendale?

HeyGen consente alle aziende di creare rapidamente video di alta qualità e professionali utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video, semplificando la produzione di contenuti video per varie comunicazioni interne e video di vendita esterni all'interno di un framework di strumenti video aziendali.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per le piattaforme video aziendali?

HeyGen offre una soluzione robusta basata su cloud con caratteristiche tecniche come controlli di branding personalizzati, generazione automatica di trascrizioni e capacità di integrazione, garantendo una gestione e distribuzione efficiente dei contenuti all'interno del tuo ecosistema di piattaforme video aziendali.

HeyGen può scalare la produzione video per grandi organizzazioni?

Assolutamente. Il processo efficiente di testo-a-video di HeyGen, combinato con modelli estesi e generazione vocale, consente alle organizzazioni di produrre un alto volume di contenuti video coerenti e brandizzati senza richiedere capacità estese di registrazione o editing video tradizionali.

HeyGen supporta il branding personalizzato per i contenuti video aziendali?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusi caricamenti di loghi e palette di colori personalizzate, garantendo che tutti i contenuti video aziendali generati siano perfettamente allineati con l'identità visiva e le linee guida del marchio della tua organizzazione.

