Sviluppa un video di formazione interna di 30 secondi per i nuovi assunti, rivolto ai formatori aziendali, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per spiegare le politiche aziendali con uno stile visivo professionale ma accessibile e una generazione di voiceover chiara. Questo dimostra come un creatore di video aziendali possa semplificare l'onboarding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un annuncio pubblicitario dinamico di 45 secondi per una nuova funzionalità software, rivolto ai responsabili marketing, utilizzando visuali eleganti e uno stile audio brandizzato con i modelli e le scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del formato per varie piattaforme.
Produci un video di comunicazione interna coinvolgente di 60 secondi, destinato a team aziendali interfunzionali, che sfrutta la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per uno sfondo visivo moderno e include sottotitoli/didascalie per condividere rapidamente un aggiornamento di progetto con un tono collaborativo.
Progetta un video di messaggio esecutivo conciso di 30 secondi per dirigenti aziendali, caratterizzato da uno stile visivo e audio autorevole, generato direttamente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen, dimostrando l'efficienza di un creatore di video aziendali per annunci rapidi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Aziendali

Semplifica la tua strategia di contenuti video con una piattaforma intuitiva e basata su AI, progettata per una produzione video efficiente, collaborativa e professionale su larga scala.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un modello professionale o incollando il tuo copione per sfruttare la potente funzionalità di testo-a-video da copione di HeyGen. Questo avvia la tua produzione, fornendo un punto di partenza strutturato ed efficiente per qualsiasi progetto video.
2
Step 2
Seleziona i Visuali con l'AI
Arricchisci la tua narrazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza facilmente il loro aspetto e i movimenti per creare contenuti video coinvolgenti e accattivanti.
3
Step 3
Applica il Tocco di Branding e Audio
Eleva il tuo video con controlli di branding personalizzati (logo, colori), assicurando che ogni video sia perfettamente allineato con la tua identità aziendale. Integra una narrazione chiara e d'impatto utilizzando le nostre avanzate funzionalità di voiceover, facendo risuonare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Capolavoro
Finalizza il tuo video con precisione ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto, ottimizzati per la tua piattaforma di video marketing scelta. Il tuo video di alta qualità è ora pronto per la distribuzione, trasmettendo efficacemente il tuo messaggio su tutti i canali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Testimonianze Dinamiche dei Clienti

Trasforma senza sforzo le storie di successo dei clienti in testimonianze video d'impatto per le vendite e il marketing.

Come semplifica HeyGen il processo di produzione video per le aziende?

HeyGen sfrutta la creazione video avanzata basata su AI per semplificare significativamente la produzione video per le aziende. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici, voiceover personalizzati e una ricca libreria di modelli professionali, ottimizzando il loro flusso creativo.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei video di marketing?

Assolutamente. HeyGen offre robuste funzionalità di branding personalizzabili, permettendoti di caricare il tuo Kit del Marchio con loghi, colori e font. Questo assicura che ogni video professionale prodotto sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio e migliori i tuoi sforzi di video marketing.

Che tipi di video posso creare con HeyGen per i social media e oltre?

HeyGen ti consente di generare una vasta gamma di contenuti coinvolgenti, inclusi video per i social media, video di marketing, video di prodotto e persino video animati. Con un'ampia libreria di modelli e media stock, la creazione di video è sia efficiente che versatile per diverse esigenze di comunicazione.

HeyGen è una piattaforma intuitiva per la creazione collaborativa di video?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia intuitiva con un editor drag-and-drop facile da usare, rendendo la creazione collaborativa di video accessibile a team di tutte le dimensioni. Lo spazio di lavoro cloud della piattaforma facilita il lavoro di squadra senza intoppi e lo sviluppo efficiente dei contenuti.

