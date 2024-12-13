La tua Soluzione Definitiva per la Generazione di Video Aziendali

Accelera la tua strategia di contenuti con un editor video AI, producendo video formativi di alta qualità e riproponendo contenuti facilmente utilizzando la funzione di testo in video di HeyGen.

Immagina di creare un video di 30 secondi per piccoli imprenditori, mostrando quanto facilmente possano produrre contenuti coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e pulito, con una colonna sonora vivace e una narrazione concisa. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire rapidamente le idee in una vivace creazione video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ai team di marketing nelle agenzie creative, enfatizzando il superiore controllo creativo offerto da HeyGen. Questo video dovrebbe vantare uno stile visivo moderno ed elegante con transizioni dinamiche e una voce narrante professionale, evidenziando come il video generativo AI, potenziato dagli avatar AI di HeyGen, elevi il loro storytelling.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, illustrando come semplificare la creazione di video formativi essenziali. Il tono dovrebbe essere informativo e coinvolgente, incorporando sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce narrante amichevole e chiara generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen. Questo dimostra come un editor video AI possa semplificare contenuti complessi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video vibrante di 30 secondi per creatori di contenuti e solopreneur, dimostrando come dare nuova vita al materiale esistente riproponendo i contenuti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante e contemporaneo, con una colonna sonora moderna e immagini accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare le loro capacità di storytelling video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Aziendali

Trasforma senza sforzo le idee in video professionali coinvolgenti con l'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti per qualsiasi esigenza aziendale.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script video nella piattaforma. La nostra capacità di trasformare il testo in video genererà istantaneamente una voce narrante dal suono naturale, formando la base per una creazione video AI senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli un avatar AI professionale dalla nostra vasta libreria per rappresentare il tuo messaggio. Questa caratteristica chiave degli avatar AI assicura che il tuo contenuto aziendale sia visivamente coinvolgente e professionale.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Utilizza i nostri controlli di branding per integrare senza soluzione di continuità il logo, i colori e i caratteri della tua azienda. Questo assicura che il tuo video mantenga un aspetto coerente e professionale, offrendo un controllo creativo completo sul prodotto finale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Il tuo video finito può essere facilmente esportato in vari formati di aspetto, pronto per scopi commerciali diversi o formazione interna. Distribuisci efficacemente il tuo video AI al tuo pubblico di destinazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Video ad Alto Impatto

.

Genera rapidamente annunci video AI ad alte prestazioni per catturare l'attenzione, guidare le conversioni e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video creativi AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video AI coinvolgenti sfruttando avatar AI avanzati e il suo robusto generatore di testo in video. Hai un ampio controllo creativo per personalizzare scene e personaggi per uno storytelling video avvincente.

Che tipo di modelli predefiniti sono disponibili per la creazione di video AI?

HeyGen offre una vasta libreria di modelli predefiniti, permettendo agli utenti di avviare rapidamente il loro percorso di creazione di video AI. Questi modelli sono perfetti per varie applicazioni, inclusi contenuti per i social media e riproposizione efficiente dei contenuti.

HeyGen può creare video con personaggi animati e teste parlanti?

Assolutamente, HeyGen è specializzato nella generazione di avatar AI realistici e teste parlanti, dando vita ai tuoi script con video di personaggi animati dinamici. Questo offre un significativo controllo creativo per diverse esigenze di storytelling video.

Come può HeyGen supportare le esigenze di generazione di video aziendali?

HeyGen funge da potente generatore di video aziendali, consentendo alle imprese di creare efficientemente video AI di alta qualità per scopi formativi, di marketing e commerciali. Offre funzionalità robuste come controlli di branding e strumenti versatili di creazione video AI per soddisfare le esigenze professionali.

