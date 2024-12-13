Creatore di Video di Formazione Aziendale per un Apprendimento Corporate Coinvolgente

Produci un video di onboarding di 1 minuto su misura per i nuovi assunti in un ambiente aziendale, caratterizzato da uno stile visivo professionale e accogliente con una voce fuori campo chiara e coerente, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la funzionalità di testo-a-video da script per introdurre la cultura aziendale e i compiti iniziali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di formazione aziendale di 2 minuti che spieghi una Procedura Operativa Standard complessa (SOPs con AI) ai dipendenti esistenti, caratterizzato da una presentazione visiva informativa e passo-passo con grafica pulita e una voce calma e autorevole, sfruttando i Template e le scene di HeyGen e la generazione di Voiceover per un'esecuzione senza intoppi.
Crea un aggiornamento di comunicazione interna di 45 secondi o un breve richiamo di formazione per tutti i dipendenti, adottando uno stile visivo coinvolgente e dinamico con estetica moderna, musica di sottofondo vivace e una voce chiara, migliorato dai Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e il supporto della Libreria multimediale/stock per visuali diversificate.
Progetta un contenuto di e-learning di 90 secondi che copra una specifica competenza tecnica per i discenti, presentando uno stile educativo e visivamente ricco con media diversificati e una voce accessibile, garantendo una distribuzione ottimale su tutte le piattaforme con la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per i video di formazione.
Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Aziendale

Trasforma i tuoi contenuti di formazione aziendale ed e-learning in video coinvolgenti in modo efficiente con una potente piattaforma AI progettata per le esigenze aziendali.

Crea da Script
Incolla il tuo script di formazione e genera istantaneamente contenuti video utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script, rendendo la creazione di contenuti senza sforzo.
Scegli Avatar AI
Seleziona un avatar AI dalla nostra libreria diversificata per narrare i tuoi materiali di formazione aziendale, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente.
Applica il Branding
Integra i controlli di Branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza in tutte le tue comunicazioni interne e moduli di formazione.
Esporta il Tuo Video
Finalizza i tuoi video di formazione ed esportali in vari rapporti d'aspetto, pronti per un'implementazione senza intoppi sulle tue piattaforme di contenuti e-learning o LMS.

Come funziona HeyGen come creatore di video di formazione aziendale per le imprese?

HeyGen è una piattaforma AI generativa per le imprese che semplifica la formazione aziendale permettendo agli utenti di creare video di formazione professionali con avatar AI e voiceover personalizzabili da testo o script, pronti per l'integrazione con un LMS.

HeyGen può trasformare il testo in video accattivanti utilizzando le sue capacità AI?

Sì, HeyGen sfrutta avanzate capacità di testo-a-video da script, permettendo agli utenti di convertire senza sforzo contenuti scritti in video dinamici con avatar AI realistici e generazione di Voiceover per vari contenuti di e-learning.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per la generazione di Voiceover all'interno di HeyGen?

HeyGen offre voiceover ampiamente personalizzabili, permettendoti di scegliere tra diverse voci AI e regolare parametri come tono, velocità ed emozione per garantire che le tue SOPs con AI siano chiare e coinvolgenti. Questo migliora l'efficacia dei tuoi materiali di formazione per i dipendenti.

Come facilita HeyGen la creazione di video di onboarding efficaci e materiali di formazione per i dipendenti?

HeyGen semplifica la produzione di video di onboarding e contenuti di formazione per i dipendenti fornendo una piattaforma AI generativa per le imprese dove puoi sviluppare rapidamente video coinvolgenti utilizzando avatar AI e template, ottimizzando le tue comunicazioni interne.

