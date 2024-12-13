Creatore di Video di Formazione Aziendale per un Apprendimento Corporate Coinvolgente
Offri contenuti di formazione aziendale ed e-learning accattivanti con avatar AI realistici, migliorando il coinvolgimento e semplificando la produzione dei tuoi video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione aziendale di 2 minuti che spieghi una Procedura Operativa Standard complessa (SOPs con AI) ai dipendenti esistenti, caratterizzato da una presentazione visiva informativa e passo-passo con grafica pulita e una voce calma e autorevole, sfruttando i Template e le scene di HeyGen e la generazione di Voiceover per un'esecuzione senza intoppi.
Crea un aggiornamento di comunicazione interna di 45 secondi o un breve richiamo di formazione per tutti i dipendenti, adottando uno stile visivo coinvolgente e dinamico con estetica moderna, musica di sottofondo vivace e una voce chiara, migliorato dai Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e il supporto della Libreria multimediale/stock per visuali diversificate.
Progetta un contenuto di e-learning di 90 secondi che copra una specifica competenza tecnica per i discenti, presentando uno stile educativo e visivamente ricco con media diversificati e una voce accessibile, garantendo una distribuzione ottimale su tutte le piattaforme con la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per i video di formazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata dei Contenuti di E-learning.
Produci rapidamente più corsi di formazione e contenuti di e-learning, raggiungendo un pubblico globale più ampio e scalando le tue iniziative educative.
Migliora l'Efficacia della Formazione dei Dipendenti.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione accattivanti che aumentano significativamente il coinvolgimento e migliorano la ritenzione delle conoscenze per i dipendenti.
Domande Frequenti
Come funziona HeyGen come creatore di video di formazione aziendale per le imprese?
HeyGen è una piattaforma AI generativa per le imprese che semplifica la formazione aziendale permettendo agli utenti di creare video di formazione professionali con avatar AI e voiceover personalizzabili da testo o script, pronti per l'integrazione con un LMS.
HeyGen può trasformare il testo in video accattivanti utilizzando le sue capacità AI?
Sì, HeyGen sfrutta avanzate capacità di testo-a-video da script, permettendo agli utenti di convertire senza sforzo contenuti scritti in video dinamici con avatar AI realistici e generazione di Voiceover per vari contenuti di e-learning.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per la generazione di Voiceover all'interno di HeyGen?
HeyGen offre voiceover ampiamente personalizzabili, permettendoti di scegliere tra diverse voci AI e regolare parametri come tono, velocità ed emozione per garantire che le tue SOPs con AI siano chiare e coinvolgenti. Questo migliora l'efficacia dei tuoi materiali di formazione per i dipendenti.
Come facilita HeyGen la creazione di video di onboarding efficaci e materiali di formazione per i dipendenti?
HeyGen semplifica la produzione di video di onboarding e contenuti di formazione per i dipendenti fornendo una piattaforma AI generativa per le imprese dove puoi sviluppare rapidamente video coinvolgenti utilizzando avatar AI e template, ottimizzando le tue comunicazioni interne.