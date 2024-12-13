Generatore di Video di Formazione Aziendale per un Apprendimento Efficiente

Crea video di formazione aziendale di impatto più velocemente con avatar AI, trasformando facilmente argomenti complessi in contenuti coinvolgenti.

Immagina un video introduttivo di 1 minuto per i nuovi assunti in un'azienda tecnologica, progettato per l'inserimento dei dipendenti. Questo video presenta un avatar AI amichevole che li guida attraverso la cultura aziendale e le procedure iniziali con uno stile visivo e audio caldo e professionale, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per un tocco personalizzato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione aziendale di 90 secondi per tutti i dipendenti, incentrato sugli aggiornamenti annuali di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente con grafica moderna, garantendo chiarezza e concisione, utilizzando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per ottimizzare la produzione e mantenere la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di condivisione della conoscenza interna di 45 secondi per i project manager, dimostrando un nuovo flusso di lavoro agile. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e informativo con una presentazione audio sicura e chiara, generando spiegazioni dal suono naturale attraverso la capacità di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un modulo di formazione tecnica di 2 minuti per i tecnici di assistenza sul campo che imparano a risolvere i problemi di un nuovo dispositivo. Il video necessita di uno stile visivo pratico e dettagliato con dimostrazioni chiare sullo schermo e istruzioni audio precise, costruito in modo efficiente utilizzando la funzione di testo a video di HeyGen per convertire documentazione tecnica complessa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Aziendale

Crea senza sforzo video di formazione professionali e coinvolgenti per la tua organizzazione con l'AI, ottimizzando la produzione e la distribuzione dei contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. Sfrutta la nostra funzione di testo a video da script per convertire automaticamente il tuo testo in uno storyboard video.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo, dando vita al tuo materiale di formazione con una presentazione naturale.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Mantieni la coerenza del marchio applicando i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e schemi di colori, direttamente all'interno del tuo video.
4
Step 4
Integra e Distribuisci
Utilizza integrazioni robuste per pubblicare senza problemi il tuo video di formazione finito sul tuo sistema di gestione dell'apprendimento o su altre piattaforme per un accesso diffuso dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplificazione dei Contenuti di Formazione Complessi

.

Trasforma argomenti complessi, come la formazione tecnica o di conformità, in lezioni video facilmente comprensibili e di impatto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione aziendale?

HeyGen rivoluziona la formazione aziendale consentendo la rapida creazione di video di formazione coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e i voiceover AI per trasformare il testo in contenuti dinamici, semplificando notevolmente la condivisione delle conoscenze e i processi di inserimento dei dipendenti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per i contenuti di formazione?

HeyGen è una piattaforma video AI efficace perché consente agli utenti di generare facilmente video di formazione da semplici script di testo utilizzando avatar AI realistici e una sofisticata tecnologia di testo a video. Questo accelera la creazione di contenuti per varie esigenze di formazione, inclusa la supporto multilingue.

HeyGen offre funzionalità per semplificare la creazione di video di formazione professionale?

Sì, HeyGen fornisce funzionalità robuste per semplificare la creazione di video di formazione professionale. Utilizza modelli personalizzabili, controlli di branding completi e una vasta libreria multimediale per produrre rapidamente contenuti coerenti e di impatto per l'inserimento dei dipendenti e la formazione tecnica.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per la formazione aziendale?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla creazione di video, i video di formazione generati sono facilmente esportabili e compatibili con varie piattaforme LMS. Questo consente alle organizzazioni di incorporare senza problemi contenuti di alta qualità generati dall'AI nei loro programmi di formazione aziendale e di conformità esistenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo