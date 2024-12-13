Il Creatore Definitivo di Video di Formazione per Sistemi Aziendali

Demistifica sistemi complessi e scala la creazione di contenuti di e-learning con potenti funzionalità di Text-to-video da script.

Un video di 1 minuto progettato per i nuovi assunti, che dimostri chiaramente il login iniziale e la navigazione di base di un sistema aziendale. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI che funge da istruttore virtuale, fornendo istruzioni con una voce chiara e calma generata tramite Voiceover, assicurando che ogni passaggio sia evidenziato visivamente per un onboarding efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi che illustri una Procedura Operativa Standard (SOP) critica all'interno di un sistema aziendale. Questo video di formazione professionale dovrebbe utilizzare un modello chiaro e scene per strutturare ogni passaggio, arricchito con sottotitoli generati automaticamente per favorire la ritenzione della conoscenza per una forza lavoro globale, garantendo accessibilità e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video guida utente completo di 2 minuti che spieghi una funzione avanzata di un sistema aziendale, rivolto agli utenti che necessitano di contenuti di e-learning approfonditi. Questo video dovrebbe utilizzare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali e sfondi pertinenti, completato da una generazione di Voiceover professionale che guidi lo spettatore attraverso passaggi e scenari complessi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi per gli amministratori di sistema, riassumendo gli aggiornamenti recenti alla documentazione del sistema aziendale. Questo clip informativo, generato utilizzando HeyGen come Generatore di Video AI, dovrebbe presentare i punti chiave tramite Text-to-video da script, consentendo una creazione rapida e una facile distribuzione attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione per Sistemi Aziendali

Potenzia la tua forza lavoro globale con video di formazione dinamici e chiari per sistemi aziendali complessi, assicurando alta ritenzione della conoscenza e onboarding efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto di Formazione
Inizia importando il tuo materiale di formazione o documentazione esistente. Sfrutta la funzionalità "Text-to-video da script" per generare istantaneamente le tue scene video iniziali da contenuti scritti come SOP o guide utente.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Presentatori AI
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo brand e guidare i discenti attraverso sistemi aziendali complessi. Puoi anche personalizzare il loro aspetto per soddisfare le tue specifiche esigenze di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Miglioramenti
Aumenta il coinvolgimento incorporando quiz, annotazioni e sovrapposizioni. Applica i "controlli di branding" per includere il logo e i colori della tua azienda, assicurando coerenza del brand in tutti i contenuti di e-learning.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video di formazione professionale con "sottotitoli/caption" opzionali per l'accessibilità. Condividilo facilmente attraverso i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento aziendale o piattaforme interne per ottimizzare l'onboarding e il trasferimento di conoscenze.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Formazione ad Alto Impatto

Genera rapidamente video di formazione professionali ed efficaci per sistemi aziendali complessi con l'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionale con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di text-to-video da script per ottimizzare la produzione di video di formazione coinvolgenti. Questo approccio innovativo consente agli utenti di trasformare contenuti scritti in contenuti visivi di e-learning in modo efficiente.

HeyGen può personalizzare i contenuti video per diversi pubblici e branding?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, assicurando che tutti i video siano in linea con l'identità aziendale. Inoltre, funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici rendono i contenuti accessibili per una forza lavoro globale.

Quali funzionalità offre HeyGen per accelerare la produzione di video aziendali?

HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli e scene, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità, SOP e guide utente. Questo riduce significativamente i tempi di produzione per contenuti di e-learning complessi e documentazione, agendo come un potente creatore di video di formazione per sistemi aziendali.

Come può HeyGen migliorare la ritenzione della conoscenza nell'onboarding e nella documentazione?

Trasformando la documentazione statica in formato video dinamico con l'AI, HeyGen rende le informazioni complesse più digeribili e memorabili. Questo approccio visivo migliora la ritenzione della conoscenza per i processi di onboarding e vari training su sistemi aziendali.

