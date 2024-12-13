Generatore di Formazione sui Sistemi Aziendali Reso Facile

Crea materiali di formazione per dipendenti coinvolgenti istantaneamente. Sfrutta il testo-a-video da script per un apprendimento dinamico ed efficace.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e agli specialisti dell'onboarding, mostrando come il generatore di formazione per dipendenti di HeyGen semplifica il processo di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, con un avatar AI amichevole che dimostra la rapida creazione di contenuti, accompagnato da una voce fuori campo chiara ed entusiasta, evidenziando l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI per esperienze di apprendimento personalizzate.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 60 secondi rivolto agli ufficiali di conformità e ai responsabili dei dipartimenti di formazione all'interno di grandi imprese, dettagliando come HeyGen funzioni come generatore di formazione sui sistemi aziendali per la formazione complessa sulla conformità. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva informativa e pulita con una narrazione professionale, sfruttando il testo-a-video da script per garantire accuratezza e coerenza in tutti i contenuti normativi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale coinvolgente di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese e i generalisti delle risorse umane, illustrando la semplicità di utilizzare HeyGen come costruttore di formazione per dipendenti per creare materiali di formazione accattivanti. Impiega uno stile visivo dinamico e vivace, dimostrando l'assemblaggio rapido dei contenuti attraverso diversi modelli e scene, accompagnato da musica di sottofondo ispiratrice e vivace che trasmette facilità d'uso ed efficienza.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dimostrativo di 50 secondi per i professionisti L&D e i creatori di contenuti che gestiscono sistemi di gestione dell'apprendimento, spiegando come il generatore di formazione di HeyGen faciliti materiali di formazione versatili. Il video dovrebbe avere uno stile visivo fluido e dimostrativo, mostrando vari stili vocali generati tramite generazione di voce fuori campo, garantendo contenuti adattabili e accessibili per pubblici e piattaforme diverse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione sui Sistemi Aziendali

Genera formazione coinvolgente e accurata sui prodotti per i tuoi sistemi aziendali senza sforzo, garantendo una comprensione completa e un onboarding efficiente per tutti i dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Formazione
Incolla il tuo script o sfrutta il generatore di formazione per dipendenti AI per trasformare istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, formando il nucleo della tua formazione sui sistemi aziendali.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per consegnare la tua formazione. I nostri avatar AI danno vita ai contenuti dei tuoi sistemi aziendali con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i controlli di branding per garantire che la tua formazione sui sistemi aziendali si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci i Materiali
Finalizza i tuoi materiali di formazione sui sistemi aziendali esportandoli in vari rapporti d'aspetto, pronti per l'integrazione nei tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento o per la distribuzione diretta.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Sistemi Aziendali Complessi

.

Traduce facilmente processi complessi dei sistemi aziendali in tutorial video chiari, concisi e coinvolgenti, semplificando l'onboarding e la formazione tecnica.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di formazione per dipendenti AI?

HeyGen semplifica la generazione di formazione per dipendenti AI convertendo script di testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e voci fuori campo. Questo consente alle aziende di produrre rapidamente materiali di formazione di alta qualità, risparmiando tempo e risorse significative.

Quali tipi di formazione per dipendenti può facilitare HeyGen?

HeyGen è versatile per varie esigenze di formazione per dipendenti, inclusi onboarding, formazione sulla conformità e sviluppo di nuove competenze. La sua piattaforma robusta garantisce una consegna di contenuti coerente e di alta qualità per tutti i tuoi materiali di formazione.

HeyGen offre personalizzazione per i video di formazione?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per incorporare il logo e i colori della tua azienda nei video del tuo creatore di corsi AI. Puoi anche scegliere tra una varietà di modelli e scene per costruire esperienze di formazione uniche ed efficaci.

HeyGen è adatto per generare formazione sui sistemi aziendali?

Assolutamente. HeyGen funge da potente generatore di formazione sui sistemi aziendali, consentendo alle organizzazioni di creare contenuti video standardizzati e aggiornabili per sistemi complessi. Con funzionalità come il testo-a-video da script, garantisce che i tuoi team ricevano istruzioni chiare e coerenti.

