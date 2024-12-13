Generatore di Video di Supporto Aziendale per il Successo del Cliente

Crea rapidamente video di formazione e di successo del cliente professionali e in linea con il marchio utilizzando la tecnologia avanzata di conversione da testo a video.

Immagina un video di 45 secondi appositamente creato per clienti aziendali che cercano soluzioni tecniche rapide. Dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che spiega un comune passaggio di risoluzione dei problemi in uno stile visivo professionale e pulito, completo di una voce fuori campo diretta e chiara generata da un copione, dimostrando l'efficienza di un generatore di video di supporto aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di formazione essenziale di 60 secondi per l'inserimento di dipendenti interni in un nuovo modulo software. Questo video deve adottare uno stile visivo coinvolgente e dai colori vivaci con scene animate, accompagnato da una voce fuori campo incoraggiante generata per essere perfettamente in linea con il marchio, mostrando il processo senza soluzione di continuità di creazione di video di formazione utilizzando i modelli e le scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Si cerca un video di marketing di 30 secondi progettato per catturare potenziali clienti che scoprono HeyGen per la generazione di video AI. Questo pezzo dinamico e veloce dovrebbe sfruttare diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnato da musica di sottofondo vivace e sottotitoli/caption chiari sullo schermo, rappresentando vividamente la potenza di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 20 secondi per i social media rivolto ai team di content marketing che necessitano di contenuti rapidi e adattabili. Il video richiede uno stile visivo moderno e elegante, ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili, con musica energica e un messaggio conciso e d'impatto creato direttamente dal testo al video da un copione, garantendo una facile creazione di video attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Supporto Aziendale

Crea rapidamente video di supporto professionali e in linea con il marchio per la tua azienda con l'AI, migliorando il successo del cliente e semplificando la formazione interna.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione di Supporto
Inizia inserendo o incollando il tuo contenuto di supporto nella piattaforma. La nostra capacità di conversione da testo a video trasformerà istantaneamente il tuo testo in una scena video dinamica.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar AI trasmetteranno il tuo messaggio con espressioni e movimenti naturali, rendendo i tuoi video coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Assicurati che i tuoi video siano in linea con il marchio applicando i controlli di branding della tua azienda (logo, colori e font). Questo mantiene la coerenza e rafforza l'identità aziendale in ogni video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video con opzioni come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi a varie piattaforme. Il tuo video di supporto di alta qualità è ora pronto per essere distribuito a clienti o dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo del Cliente Coinvolgenti

Produci video di impatto che evidenziano i successi dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando il valore delle tue soluzioni aziendali.

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la produzione creativa di video con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di generare video di marketing coinvolgenti e video per i social media sfruttando avatar AI avanzati. Puoi scegliere da una vasta libreria di avatar AI per dare vita ai tuoi copioni da testo a video, migliorando il tuo processo complessivo di creazione video.

HeyGen può trasformare i copioni di testo in video professionali?

Sì, HeyGen eccelle nella creazione di video da testo, permettendoti di convertire facilmente qualsiasi copione in contenuti video dinamici. Questo include la generazione di voci fuori campo dal suono naturale e sottotitoli automatici, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione video.

Quali controlli creativi offre HeyGen per video in linea con il marchio?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusi loghi personalizzati, colori e modelli potenziati dall'AI per garantire che la creazione dei tuoi video sia sempre in linea con il marchio. Puoi anche integrare le tue riprese stock e risorse della libreria multimediale per una narrazione visiva unica.

Come beneficia la mia strategia di contenuti il video generativo AI con HeyGen?

Le capacità di video generativo AI di HeyGen consentono una creazione di video rapida e scalabile, rendendola ideale per contenuti di marketing video e social media. Questo approccio innovativo, che utilizza avatar AI e generazione audio AI, riduce significativamente i tempi di produzione video mantenendo alta qualità.

