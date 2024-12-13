Generatore di Video per la Sicurezza Aziendale: Crea Video AI Sicuri

Produci video di formazione e comunicazioni interne conformi e coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati.

Crea un video conciso di 1 minuto che spieghi i vantaggi dell'SSO per la sicurezza aziendale agli amministratori IT, mostrando un avatar AI professionale che presenta i passaggi chiave di integrazione con uno stile visivo chiaro e informativo e una voce narrante calma e autorevole.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i responsabili delle risorse umane e della formazione, dimostrando come l'integrazione con LMS semplifica il lancio di nuovi video di formazione, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per mantenere uno stile visivo pulito e istruttivo con una voce amichevole ma professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 2 minuti rivolto a sviluppatori e product manager tecnici, evidenziando la potenza delle integrazioni API per la creazione di video AI senza soluzione di continuità, impiegando uno stile visivo moderno e dinamico con frammenti di codice incorporati, narrazione energica e sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi per i team di marketing e brand e i responsabili delle comunicazioni interne, illustrando come i controlli del brand garantiscono un messaggio coerente in tutti i video di comunicazione interna, sfruttando la funzione di modelli e scene di HeyGen per ottenere uno stile visivo aziendale raffinato con una voce narrante sicura e rassicurante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per la Sicurezza Aziendale

Produci senza sforzo contenuti video sicuri, conformi e coinvolgenti per migliorare le comunicazioni interne e le iniziative di formazione della tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo messaggio di sicurezza o contenuto di formazione. Utilizza la funzione di testo-a-video per trasformare istantaneamente il tuo script in un video dinamico, garantendo una comunicazione chiara e coerente in tutta la tua organizzazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e il Brand
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza l'aspetto dell'avatar per allinearlo ai controlli del tuo brand, mantenendo un aspetto professionale e coerente per i tuoi video di sicurezza aziendale.
3
Step 3
Applica le Funzionalità di Sicurezza Aziendale
Integra il tuo contenuto video generato con il tuo sistema di gestione dell'apprendimento esistente (integrazione LMS) per semplificare la distribuzione e monitorare la formazione dei dipendenti, garantendo la conformità ai protocolli di sicurezza organizzativa.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci in Sicurezza
Finalizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto appropriato ed esportazioni per varie piattaforme. Esporta i tuoi video di sicurezza rifiniti, pronti per una distribuzione sicura attraverso i canali di comunicazione interna o piattaforme di formazione dedicate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Comunicazioni Interne

Genera senza sforzo comunicazioni interne di impatto e video di sensibilizzazione sulla sicurezza per mantenere la tua azienda informata e sicura.

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen la sicurezza aziendale nella generazione di video?

HeyGen dà priorità alla sicurezza aziendale con funzionalità robuste come l'SSO e protocolli di conformità completi, fornendo un ambiente sicuro per le tue esigenze di creazione di video AI.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti?

Sì, HeyGen supporta un'integrazione LMS senza soluzione di continuità, semplificando il lancio di video di formazione e migliorando i flussi di lavoro delle comunicazioni interne in modo efficiente.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la personalizzazione avanzata dei video?

HeyGen fornisce una potente suite di editing video e controlli del brand precisi, permettendo agli utenti di perfezionare i video AI e garantire un messaggio del brand coerente con facilità.

HeyGen supporta la creazione di video multilingue e traduzioni AI?

Assolutamente, HeyGen utilizza traduzioni AI avanzate per facilitare la creazione efficiente di video da testo in più lingue, consentendo di raggiungere un pubblico più ampio e comunicare a livello globale.

