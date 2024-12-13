Creatore di Video Promozionali Aziendali per Contenuti Video Scalabili

Garantisci un messaggio di brand coerente in tutti i tuoi video di marketing con controlli di branding robusti, elevando l'identità visiva della tua azienda.

Immagina un video promozionale di 30 secondi, veloce e dinamico, pensato per i team di marketing aziendale, che mostri quanto rapidamente possano creare contenuti coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con una traccia audio professionale e vivace. Questo video metterebbe in evidenza la potenza della capacità di HeyGen di trasformare il testo in video a partire da uno script, permettendo ai team di trasformare idee in contenuti di alta qualità per il 'creatore di video promozionali aziendali' quasi istantaneamente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore e pulito di 45 secondi per product manager che introducono una nuova funzionalità, o per piccoli imprenditori che lanciano un nuovo prodotto. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e coinvolgente, accompagnata da musica amichevole e ottimista. Sottolinea la facilità di utilizzo dei modelli e delle scene di HeyGen e la presenza coinvolgente degli avatar AI per creare contenuti di 'creatore di video promozionali' che risuonino con il loro pubblico.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing di 60 secondi, raffinato e cinematografico, rivolto ai dipartimenti di marketing internazionali o ai brand manager, con l'obiettivo di dimostrare la portata globale. I visual dovrebbero essere diversi ed espansivi, con una voce narrante professionale e chiara. Questo video sottolineerebbe la funzione cruciale di sottotitoli/caption di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, permettendo la creazione senza soluzione di continuità di campagne 'video promozionali' su diverse piattaforme e lingue.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso e informativo di 30 secondi per i dipartimenti HR o i team di comunicazione interna, focalizzato su aggiornamenti aziendali rapidi o formazione interna. Lo stile visivo dovrebbe essere casual aziendale con grafiche chiare e illustrative, supportato da una narrazione calma e sicura. Illustra come gli avatar AI di HeyGen e la libreria multimediale/stock completa possano essere sfruttati per una 'creazione di video' efficiente all'interno di un'organizzazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali Aziendali

Crea facilmente video promozionali professionali per la tua azienda utilizzando l'AI, dallo script allo schermo, in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo o lascia che l'AI generi uno script per trasformare istantaneamente le tue idee in contenuti video utilizzando le nostre potenti capacità di trasformazione del testo in video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Scegli da una vasta libreria di modelli e scene progettati professionalmente per adattarsi allo stile e al messaggio del tuo brand per un aspetto raffinato.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Applica il logo della tua azienda, colori personalizzati e font utilizzando controlli di branding completi per mantenere un'identità di brand coerente in tutti i tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video promozionale ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, garantendo una distribuzione senza soluzione di continuità e una massima portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare il valore tangibile delle soluzioni della tua azienda.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

HeyGen è un avanzato creatore di video promozionali AI che semplifica la creazione di video per aziende di tutte le dimensioni. La nostra piattaforma intuitiva ti consente di trasformare rapidamente il testo in video promozionali accattivanti, sfruttando una vasta gamma di strumenti creativi.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per il branding nei video promozionali?

HeyGen fornisce controlli di branding estesi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del brand nei tuoi video promozionali. Puoi anche personalizzare i tuoi contenuti con avatar AI realistici e una ricca libreria multimediale per garantire una narrazione del brand coerente.

HeyGen offre funzionalità per voiceover e sottotitoli nei video di marketing?

Assolutamente. HeyGen dispone di una generazione di voiceover robusta e sottotitoli automatici, migliorando significativamente i tuoi video di marketing per una maggiore accessibilità e impatto. Queste funzionalità AI garantiscono componenti audio e testuali di livello professionale senza editing complesso.

Per quali tipi di contenuti di marketing posso utilizzare la piattaforma di creazione video di HeyGen?

HeyGen è un versatile creatore di video AI perfetto per generare una varietà di video di marketing, inclusi video coinvolgenti per i social media, video di prodotto accattivanti e video esplicativi informativi. I nostri modelli estesi e le potenti funzionalità AI supportano diverse esigenze creative attraverso vari tipi di contenuti.

