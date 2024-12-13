Generatore di Video di Processo Aziendale: Automatizza i Video di Formazione

Trasforma istantaneamente processi complessi in video chiari e coinvolgenti utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen, semplificando la formazione e la comunicazione in tutta la tua azienda.

Produci un video istruttivo di 60 secondi progettato per i nuovi assunti e i dipendenti che necessitano di un aggiornamento sulle procedure interne complesse, utilizzando uno stile visivo pulito e professionale e una voce fuori campo amichevole e chiara. Questo video dovrebbe semplificare il concetto di 'generatore di video di processo aziendale', mostrando come gli avatar AI di HeyGen possano rendere coinvolgenti e facili da comprendere anche gli argomenti più aridi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto ai team di marketing e ai potenziali clienti, caratterizzato da visual dinamici e moderni abbinati a musica vivace e una voce sicura. Utilizza HeyGen per trasformare istantaneamente un copione in un video raffinato grazie alla sua capacità di 'testo a video da copione', dimostrando come la rapida produzione di contenuti possa accelerare campagne di marketing di impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo conciso di 30 secondi rivolto a un pubblico globale e diversificato, concentrandosi su come la tecnologia 'generatore AI di testo a video' possa colmare le lacune comunicative. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e inclusivo, con una tipografia chiara per una migliore leggibilità e una voce calma e articolata. Evidenzia come la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen garantisca che i messaggi cruciali siano accessibili a tutti, inclusi coloro con disabilità uditive.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna di 60 secondi per i dipartimenti di L&D, dimostrando la facilità di aggiornare i materiali di formazione. Adotta uno stile visivo aziendale raffinato che trasmetta efficienza, accompagnato da una voce fuori campo professionale e rassicurante. Sfrutta i Template & scene di HeyGen per mostrare quanto rapidamente i 'video di formazione' esistenti possano essere adattati e ripubblicati senza un ampio editing, semplificando il tuo processo di 'creatore di video AI'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Generare Video di Processo Aziendale

Trasforma senza sforzo processi aziendali complessi in video coinvolgenti e potenziati dall'AI, garantendo chiarezza, coerenza e comunicazione efficiente in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inserisci il tuo copione dettagliato del processo nella nostra interfaccia intuitiva, utilizzando la funzione "Testo a video da copione" per convertire rapidamente il tuo testo in contenuti video dinamici. Questo sfrutta la potenza del nostro "generatore AI di testo a video".
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Modelli
Scegli tra una selezione diversificata di "avatar AI" realistici per narrare il tuo processo. Personalizza ulteriormente lo stile visivo del tuo video applicando "Template & scene" pre-progettati per un aspetto professionale.
3
Step 3
Migliora con Voiceover e Branding
Genera una narrazione coinvolgente utilizzando le avanzate capacità di "Generazione di voiceover". Integra l'identità unica della tua azienda applicando "Controlli di branding (logo, colori)" per garantire coerenza in tutti i tuoi video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video e utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per prepararlo per qualsiasi piattaforma. Condividi facilmente il tuo video di processo di alta qualità, facilitando una comunicazione chiara e una formazione in tutta la tua azienda.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Processi Complessi

.

Trasforma processi aziendali intricati in contenuti video chiari e digeribili, migliorando la comprensione e la conformità in tutta l'organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente ai team creativi di generare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i copioni in contenuti video accattivanti utilizzando avatar AI realistici e una potente tecnologia di testo a video AI. Questo permette ai team creativi di produrre rapidamente video esplicativi di alta qualità, video di marketing e altro, senza una vasta esperienza in editing video.

Posso personalizzare gli avatar AI e i modelli video all'interno di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre una vasta libreria di modelli personalizzabili e avatar AI, permettendoti di personalizzare presentatori virtuali e scene per adattarsi perfettamente al tuo kit di marca. Questo assicura che i tuoi video generati dall'AI mantengano un'identità di marca coerente e professionale.

Che tipo di contenuti video HeyGen può aiutarmi a creare in modo efficiente?

HeyGen, come versatile creatore di video AI, è ideale per creare una vasta gamma di contenuti, inclusi video esplicativi di prodotto coinvolgenti, video di formazione informativi e comunicazioni interne coinvolgenti. La sua piattaforma intuitiva semplifica il processo di creazione video, rendendo la produzione video sofisticata accessibile a tutti.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come il lip-sync realistico e il voice cloning?

Sì, HeyGen sfrutta sofisticate capacità AI per fornire un lip-sync realistico per tutti gli avatar AI e un voice cloning ad alta fedeltà. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video generati dall'AI offrano performance naturali e autentiche, migliorando il coinvolgimento degli spettatori e la chiarezza del messaggio.

