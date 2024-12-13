Creatore di Video di Politica Aziendale: Semplifica Conformità e Formazione

Trasforma istantaneamente gli script di politica in video di formazione chiari per i dipendenti utilizzando una potente generazione di testo-a-video per comunicazioni aziendali coerenti.

Crea un video di annuncio di politica di 45 secondi per tutti i dipendenti, introducendo le nuove linee guida per il lavoro a distanza. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con avatar AI diversi che trasmettono il messaggio in modo chiaro e conciso, accompagnati da un tono audio amichevole ma autorevole. Questo sfrutterà la funzione di avatar AI di HeyGen per personalizzare efficacemente l'annuncio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di conformità aziendale di 60 secondi rivolto ai responsabili di dipartimento e ai team leader, servendo come promemoria sui regolamenti sulla privacy dei dati. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e conciso, incorporando testo chiaro sullo schermo e grafica d'impatto, mentre una generazione di voiceover formale assicura chiarezza e professionalità. L'obiettivo è utilizzare la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere informazioni cruciali in modo efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 30 secondi progettato per i nuovi assunti e le parti interessate esterne, semplificando la politica di cybersecurity della nostra azienda. Lo stile visivo e audio deve essere moderno, pulito e coinvolgente, utilizzando grafica animata per illustrare i punti chiave e un tono vivace e rassicurante. Questo breve video sarà generato in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un prompt per un generatore di video di politica di 50 secondi per team remoti globali, dettagliando la politica aggiornata sulle spese di viaggio. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e rappresentativo a livello internazionale, con spiegazioni parlate chiare, e deve utilizzare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità in diverse lingue e preferenze uditive, supportando così una produzione video scalabile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Politica Aziendale

Crea in modo efficiente video di politica e conformità chiari e coinvolgenti per la tua organizzazione in pochi minuti, garantendo comunicazione e comprensione coerenti tra i dipendenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Politica
Inserisci il testo della tua politica direttamente nella piattaforma. Seleziona un avatar AI per presentare il tuo messaggio, trasformando il tuo contenuto scritto in un visual dinamico.
2
Step 2
Applica il Branding Aziendale
Applica il tuo branding aziendale attraverso controlli di branding avanzati, integrando senza soluzione di continuità loghi, colori ed elementi visivi nei tuoi modelli di video per un messaggio coerente.
3
Step 3
Genera Voce e Sottotitoli
Utilizza la funzione di generazione di voiceover della piattaforma per aggiungere una narrazione professionale e includi automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Politica
Rivedi il tuo video completato e utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generarlo in vari formati, garantendo una diffusione senza soluzione di continuità su tutti i canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Politiche di Conformità Complesse

.

Trasforma documenti di politica complessi in video AI chiari e facili da comprendere, migliorando l'educazione alla conformità e riducendo l'ambiguità per tutto il personale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di politica aziendale?

HeyGen funge da avanzato creatore di video di politica aziendale, consentendo alle aziende di generare video professionali di annunci di politica e di conformità normativa in modo efficiente. La nostra piattaforma sfrutta l'AI per semplificare l'intero processo dallo script al video finale, rendendo le comunicazioni aziendali fluide.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio nei video di comunicazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo, i colori e i caratteri della tua azienda in ogni video. Questo assicura che tutte le comunicazioni aziendali, inclusi i video di formazione politica e per i dipendenti, mantengano un'identità di marca coerente.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per la generazione di video di politica?

HeyGen offre agli utenti potenti funzionalità AI, inclusi avatar AI realistici e un sofisticato generatore di testo-a-video. Questo consente la creazione di video nativi da prompt, trasformando gli script di politica in video coinvolgenti con generazione di voiceover naturale e sottotitoli/caption automatici.

Come può HeyGen supportare una produzione video scalabile per la diffusione globale delle politiche?

HeyGen è progettato per una produzione video scalabile, rendendolo ideale per la diffusione globale delle politiche e per raggiungere efficacemente i dipendenti interni. Con modelli di video personalizzabili e generazione video end-to-end, puoi produrre rapidamente numerosi video in vari formati per una distribuzione diffusa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo