Creatore di Video di Onboarding Aziendale: Efficienza Potenziata dall'AI

Scala il tuo onboarding per i nuovi assunti in modo economico trasformando il testo in video professionali con la nostra generazione di testo in video.

Crea un video introduttivo coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti utilizzando HeyGen, rivolto a manager delle risorse umane e specialisti in formazione e sviluppo. Questo video professionale e accogliente, con un avatar AI che parla direttamente, dovrebbe spiegare i valori fondamentali dell'azienda. Utilizza gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un messaggio di benvenuto chiaro, coerente e coinvolgente che stabilisca il tono per il loro percorso come parte di una strategia di creazione di video di onboarding aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo informativo di 90 secondi per guidare i nuovi dipendenti attraverso un sistema software critico, rivolto a team leader e capi dipartimento. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e passo-passo con testo sullo schermo per evidenziare le azioni chiave. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente la documentazione tecnica in video di onboarding coinvolgenti, completati da modelli personalizzabili per un aspetto coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci una panoramica video completa di 2 minuti per la leadership esecutiva e i direttori IT, dimostrando i benefici scalabili dell'onboarding aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, aziendale e basato sui dati, supportato da un voiceover autorevole. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per supportare una forza lavoro globale e sfrutta la libreria multimediale/supporto stock per arricchire la narrazione visiva, dimostrando l'efficienza di una piattaforma potenziata dall'AI per l'onboarding dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video personalizzato dinamico di 45 secondi per dare il benvenuto a un nuovo rappresentante di vendita nel loro specifico team, destinato a manager di dipartimento e specialisti delle risorse umane. Il video dovrebbe avere un aspetto visivo amichevole e coinvolgente, mostrando varie scene relative al loro ruolo. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per costruire rapidamente un'esperienza su misura e incorpora avatar AI per un tocco personalizzato, garantendo video di onboarding coinvolgenti fin dal primo giorno.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding Aziendale

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i tuoi nuovi assunti utilizzando la nostra piattaforma potenziata dall'AI, garantendo un inizio senza intoppi ed efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il tuo script di onboarding. La nostra piattaforma utilizza la trasformazione del testo in video da script per trasformare il tuo testo in un video professionale, semplificando la produzione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Migliora il tuo video selezionando tra una vasta gamma di avatar AI e modelli personalizzabili. Questo personalizza l'esperienza per i nuovi assunti, garantendo una voce di brand coerente.
3
Step 3
Applica Branding e Voiceover
Integra l'identità della tua azienda con controlli di branding (logo, colori) e affina il messaggio con capacità di voiceover professionali. Questo garantisce una prima impressione coerente e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video con sottotitoli/caption e esportalo facilmente in vari formati, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) o piattaforme di condivisione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse di Onboarding

Trasforma politiche aziendali complesse, guide di sistema o informazioni sui prodotti in formati video facili da comprendere, migliorando la chiarezza per i nuovi dipendenti.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di onboarding aziendale personalizzati utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta la sua piattaforma potenziata dall'AI e avatar AI realistici per trasformare script di testo in video di onboarding coinvolgenti e personalizzati. Questa innovativa capacità di generazione di testo in video consente alle aziende di creare video dinamici e interattivi in modo efficiente per i nuovi assunti.

HeyGen può supportare un branding coerente in tutti i miei contenuti di onboarding?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi in ogni video. Questo garantisce un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti di onboarding per i dipendenti utilizzando modelli personalizzabili.

Come può HeyGen aiutare a semplificare la creazione di video di onboarding per grandi organizzazioni?

La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen consente alle organizzazioni di generare rapidamente grandi volumi di video di onboarding coinvolgenti e di scalare in modo economico. La sua generazione di testo in video e le capacità avanzate di voiceover riducono significativamente i tempi di produzione, rendendolo uno strumento ideale per la creazione di video per grandi aziende.

Quali sono le capacità di HeyGen per integrare i video di onboarding con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti?

I video di onboarding generati da HeyGen possono essere facilmente esportati e distribuiti attraverso vari canali, inclusa l'integrazione con i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti. Questa condivisione senza soluzione di continuità garantisce che i nuovi assunti possano accedere facilmente alle loro esperienze di onboarding video personalizzate.

