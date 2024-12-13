L'obiettivo è sviluppare un video tutorial tecnico completo di 90 secondi utilizzando HeyGen per i nuovi dipendenti, concentrandosi sulle complessità dei vostri principali "sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS)". Questo "video di onboarding" dovrebbe guidare il pubblico, composto da tutti i nuovi assunti, attraverso il primo accesso, la navigazione e l'accesso ai moduli chiave, impiegando uno stile visivo chiaro e passo-passo con registrazioni dello schermo e una voce narrante AI professionale e calma. Sfrutta la funzionalità "Da testo a video da script" per garantire istruzioni tecniche precise e utilizza "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e la chiarezza nella terminologia complessa.

