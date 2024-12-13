Generatore di Video di Onboarding Aziendale per Team Moderni

Automatizza istantaneamente video di onboarding coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati, garantendo un'esperienza coerente e brandizzata per i nuovi assunti.

L'obiettivo è sviluppare un video tutorial tecnico completo di 90 secondi utilizzando HeyGen per i nuovi dipendenti, concentrandosi sulle complessità dei vostri principali "sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS)". Questo "video di onboarding" dovrebbe guidare il pubblico, composto da tutti i nuovi assunti, attraverso il primo accesso, la navigazione e l'accesso ai moduli chiave, impiegando uno stile visivo chiaro e passo-passo con registrazioni dello schermo e una voce narrante AI professionale e calma. Sfrutta la funzionalità "Da testo a video da script" per garantire istruzioni tecniche precise e utilizza "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e la chiarezza nella terminologia complessa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video conciso di 1 minuto "SOPs con AI" progettato per il personale di supporto tecnico esistente, dettagliando un aggiornamento del sistema appena implementato o una procedura di risoluzione dei problemi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e istruttivo con diagrammi animati e sovrapposizioni sullo schermo, accompagnato da una voce AI energica ma autorevole. Incorpora un "avatar AI" come istruttore virtuale per guidare gli spettatori attraverso processi complessi e assicurati che la "Generazione di voiceover" trasmetta accuratamente informazioni critiche senza registrazione manuale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video introduttivo di benvenuto di 2 minuti per tutti i nuovi ingegneri e specialisti IT, evidenziando l'infrastruttura tecnica dell'azienda e i valori fondamentali, funzionando come parte essenziale della loro esperienza con il "generatore di video di onboarding aziendale". Questa "documentazione video generata da AI" dovrebbe presentare uno stile visivo aziendale ma accogliente, mescolando filmati di ambienti tecnologici moderni con elementi di branding specifici dell'azienda, il tutto narrato da una voce AI calda e coinvolgente. Utilizza diversi "Modelli e scene" per strutturare efficacemente la narrazione e arricchire l'esperienza visiva con risorse curate dalla "Libreria multimediale/supporto stock".
Prompt di Esempio 3
Per gli sviluppatori che necessitano di rapidi aggiornamenti, è fondamentale creare un breve video esplicativo di 45 secondi "Generatore di video AI" che dimostri come integrare un nuovo endpoint API o distribuire uno strumento tecnico specifico. Il video richiede uno stile veloce e visivamente guidato con tagli rapidi, testo sullo schermo che evidenzia i comandi chiave e una voce AI informativa e articolata. Sfrutta la funzionalità "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire che sia ottimizzato per varie piattaforme di comunicazione interna e genera contenuti rapidamente utilizzando "Da testo a video da script" per esempi e istruzioni di codifica precisi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding Aziendale

Ottimizza le introduzioni e la formazione dei nuovi assunti con la creazione di video potenziata dall'AI, garantendo messaggi coerenti e un'esperienza accogliente per ogni dipendente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo di onboarding. Il nostro generatore di testo in video trasforma rapidamente il tuo script in una narrazione visiva per i nuovi assunti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo video scegliendo un avatar AI dalla nostra libreria diversificata per fungere da presentatore digitale amichevole e coinvolgente.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Integra i loghi e i colori unici della tua azienda utilizzando i nostri robusti controlli di branding, mantenendo un'identità aziendale coerente in tutti i tuoi video di onboarding.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza ed esporta il tuo video di onboarding di alta qualità, ottimizzato per vari rapporti d'aspetto e pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità come documentazione video generata da AI.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza il Trasferimento di Conoscenze e SOPs

Semplifica le politiche aziendali complesse, le Procedure Operative Standard (SOPs) e le guide tecniche in documentazione video generata da AI chiara e accessibile per i nuovi dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial tecnici?

HeyGen semplifica il processo di creazione di una libreria di video tutorial permettendo agli utenti di generare video da script utilizzando avatar AI realistici. Il nostro avanzato generatore di testo in video include sottotitoli auto-generati, garantendo una comunicazione chiara e accessibile per argomenti tecnici.

HeyGen può essere utilizzato per generare video di onboarding aziendale?

Assolutamente, HeyGen è un generatore ideale di video di onboarding aziendale, offrendo modelli personalizzabili e controlli di branding per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con la cultura aziendale. Puoi ottenere una personalizzazione completa per creare video di onboarding coinvolgenti e informativi in modo rapido ed efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per avatar e voci AI in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per gli avatar AI, inclusa una varietà di volti parlanti e la possibilità di perfezionare le apparenze. Il nostro generatore di voci AI integrato consente stili vocali diversi, dandoti il pieno controllo sulla narrazione e migliorando l'output del tuo generatore di video AI.

Come può HeyGen supportare l'integrazione della documentazione video generata da AI nei sistemi esistenti?

HeyGen facilita la creazione di documentazione video generata da AI e SOPs con AI, che può essere facilmente esportata e integrata nei sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS). I nostri strumenti di editing video supportano vari rapporti d'aspetto, garantendo che il tuo contenuto sia compatibile e d'impatto su tutte le piattaforme.

