Generatore di Video per Messaggi Aziendali: Scala le Tue Comunicazioni

Crea istantaneamente video di messaggi professionali ed eleva il tuo brand utilizzando potenti controlli di Branding.

Crea un video di 60 secondi rivolto ai team di marketing e vendite aziendali, mostrando come un "generatore di video AI" come HeyGen semplifica la creazione di contenuti coinvolgenti per il "Marketing Aziendale". Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con transizioni fluide e testo sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo articolata e sicura. Questo video dimostrerà la facilità di integrare "avatar AI" per presentare messaggi chiave, rendendo le informazioni complesse accessibili e visivamente attraenti per potenziali clienti e stakeholder interni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per i dipartimenti HR e i manager L&D, concentrandoti su come HeyGen può semplificare la produzione di "video di formazione" su larga scala. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e passo-passo con grafica pulita e una "generazione di voce fuori campo" calma e autorevole per spiegare processi complessi. Evidenzia la capacità di creare "video personalizzati" per diversi gruppi di dipendenti, garantendo un messaggio coerente in tutta l'azienda.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi per i "social media" rivolto ai creatori di contenuti aziendali e ai digital marketer, dimostrando come il "generatore di testo in video" di HeyGen trasforma rapidamente le idee in "video di marketing" accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e dinamico, utilizzando colori vivaci e musica di sottofondo energica, mentre una voce fuori campo energica cattura l'attenzione. Sottolinea la facilità di trasformare un semplice script in un video raffinato utilizzando la funzione "Testo in video da script" di HeyGen, perfetta per campagne rapide.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial di supporto clienti di 50 secondi per i product manager e i team di assistenza clienti, illustrando come HeyGen funge da "Generatore di Video di Supporto Aziendale" per migliorare l'esperienza utente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere empatico e orientato alla risoluzione dei problemi, con registrazioni dello schermo chiare e una voce rassicurante, accompagnata da "Sottotitoli/didascalie" essenziali per l'accessibilità. Questo video mostrerà come generare rapidamente video esplicativi per problemi comuni, migliorando le "storie di successo dei clienti" fornendo soluzioni visive immediate.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Messaggi Aziendali

Crea senza sforzo video di messaggi aziendali d'impatto con l'AI, semplificando la tua comunicazione e aumentando il coinvolgimento.

1
Step 1
Componi il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script nella piattaforma. La nostra avanzata capacità di generatore di testo in video trasformerà istantaneamente le tue parole in un video professionale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI realistici danno vita al tuo script con espressioni naturali.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi, colori e font, per garantire che i tuoi video di messaggi aziendali si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video impostando il rapporto d'aspetto desiderato con la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto. Il tuo video ad alta risoluzione è quindi pronto per una distribuzione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni

Produci rapidamente annunci di marketing d'impatto utilizzando video AI, aumentando il coinvolgimento e ottenendo migliori prestazioni delle campagne.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen rivoluziona la produzione video trasformando il testo in video utilizzando avatar AI avanzati. Questo potente generatore di video AI consente agli utenti di creare contenuti video coinvolgenti e di qualità da studio in modo efficiente, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

HeyGen può produrre video di marketing personalizzati?

Assolutamente, HeyGen è un eccezionale generatore di video AI per creare video personalizzati su misura per il tuo pubblico. Con controlli di branding completi, puoi garantire coerenza in tutti i tuoi video di marketing, dalle campagne sui social media alle storie di successo dei clienti.

Quali elementi creativi posso aggiungere ai video usando HeyGen?

HeyGen offre agli utenti una vasta gamma di elementi creativi, tra cui sofisticata generazione audio AI, animazioni diverse e una ricca libreria multimediale. La sua ampia collezione di modelli predefiniti aiuta a creare contenuti video dinamici con un tocco professionale.

HeyGen supporta vari formati e stili di video?

Sì, HeyGen garantisce un output video in alta definizione e supporta il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme ed esigenze. Che tu stia creando video di formazione o contenuti video per i social media, HeyGen fornisce strumenti di editing video robusti per produrre risultati versatili e professionali.

