Crea facilmente comunicazioni aziendali professionali e annunci di formazione utilizzando modelli personalizzabili e potenti Avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video aziendale dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti per presentare il nostro prodotto innovativo. Utilizza un avatar AI con generazione di voce chiara per trasmettere un'estetica elegante e moderna, assicurandoti di catturare efficacemente l'attenzione come un creatore di video aziendali coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video conciso di 60 secondi per gli stakeholder, spiegando i progressi tecnici del nostro ultimo strumento potenziato dall'AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo e pulito, con sottotitoli generati direttamente dal copione, evidenziando la potenza di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione aziendale coinvolgente di 40 secondi destinato alla leadership aziendale, riassumendo i principali successi dell'ultimo trimestre. Adotta uno stile visivamente autorevole e celebrativo, facendo uso strategico della libreria multimediale/supporto stock per immagini d'impatto e assicurando il ridimensionamento e l'esportazione ottimali per vari canali di distribuzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Aziendali

Crea facilmente annunci aziendali professionali e comunicazioni interne con il nostro intuitivo generatore di video AI, semplificando il tuo messaggio aziendale.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia facilmente incollando il tuo messaggio preparato nell'editor di testo. La nostra innovativa capacità di Testo-a-video da copione trasformerà istantaneamente le tue parole in una bozza video di base.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Personalizza il tuo messaggio selezionando da una galleria diversificata di Avatar AI. Scegli il presentatore perfetto e personalizza il loro aspetto e voce per rappresentare autenticamente la tua azienda.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Assicura la coerenza del marchio in tutte le tue comunicazioni aziendali. Utilizza i controlli di branding per integrare il logo della tua azienda, colori specifici e font, rendendo ogni video distintamente tuo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Ottimizza il tuo annuncio finale per qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento ed esportazione dell'aspetto. Scarica il tuo video curato e distribuiscilo senza problemi su tutti i canali interni o esterni rilevanti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Clienti

Comunica efficacemente il valore e costruisci fiducia mostrando storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione di video aziendali?

HeyGen consente alle aziende di creare video professionali senza sforzo utilizzando modelli personalizzabili e controlli di branding robusti, assicurando che il tuo messaggio si allinei perfettamente con l'identità aziendale. Questo rende HeyGen un efficace creatore di video aziendali per varie esigenze.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI come Avatar AI e Testo-a-video da copione per semplificare la produzione di video. Puoi facilmente generare voiceover realistici e dare vita al tuo copione con contenuti video professionali, rendendo HeyGen un leader nella generazione di video AI.

HeyGen è adatto per comunicazioni interne aziendali e annunci?

Assolutamente, HeyGen è un eccellente creatore di video aziendali per comunicazioni interne e aziendali, inclusi annunci di formazione per i dipendenti. Offre funzionalità come sottotitoli e ridimensionamento ed esportazione dell'aspetto, assicurando che i tuoi video siano accessibili e curati per qualsiasi piattaforma.

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?

HeyGen semplifica la creazione di video attraverso un'interfaccia intuitiva e strumenti potenziati dall'AI, permettendo agli utenti di produrre contenuti di alta qualità senza sforzo. Il suo flusso di lavoro efficiente supporta varie esigenze video, dal copione iniziale all'esportazione finale, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità.

