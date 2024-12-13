Generatore di Video di Conoscenza Aziendale: Scala la Formazione con l'AI
Crea istantaneamente video formativi coinvolgenti e comunicazioni interne con avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, illustrando il processo di creazione di video formativi coerenti a partire da script di testo esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e coinvolgente, con testo sullo schermo che rinforza i passaggi chiave, enfatizzando come le capacità di testo-a-video semplifichino la produzione di contenuti e permettano sottotitoli/caption automatici.
Crea un aggiornamento di comunicazione interna conciso di 45 secondi su misura per i team di comunicazione aziendale, evidenziando la rapida creazione di annunci in linea con il brand. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e brandizzato con musica di sottofondo vivace e sfruttare modelli e scene per mantenere la coerenza del brand, completato da avatar AI professionali per la consegna del messaggio.
Crea un video di case study di 2 minuti per i responsabili globali della formazione e sviluppo, dettagliando come HeyGen faciliti soluzioni di formazione scalabili in ambienti linguistici diversi. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo adattabile e multilingue, mostrando la potenza della generazione avanzata di voiceover e sottotitoli/caption precisi per una localizzazione completa e una maggiore portata del pubblico.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
E-learning e Formazione Scalabile.
Genera numerosi corsi rapidamente per formare i dipendenti a livello globale, accelerando la diffusione della conoscenza e lo sviluppo professionale in tutta l'azienda.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Apprendimento.
Sfrutta l'AI per creare video formativi coinvolgenti che aumentano significativamente la ritenzione della conoscenza e migliorano i risultati di apprendimento dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come fa HeyGen a creare video coinvolgenti usando l'AI?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il testo in contenuti video di alta qualità. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e inserire facilmente script per generare video coinvolgenti con voiceover naturali ed espressioni facciali. Questa innovativa capacità di testo-a-video semplifica il tuo processo di creazione video.
Cosa rende HeyGen una soluzione video AI pronta per l'azienda?
HeyGen offre strumenti AI robusti e pronti per l'azienda, progettati per una formazione e comunicazione interna sicura e scalabile. Con funzionalità come la sicurezza conforme a SOC 2 e la collaborazione in team, HeyGen agisce come un potente generatore di video di conoscenza aziendale che soddisfa le esigenze organizzative.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei contenuti video?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi e modelli brandizzati per garantire che tutti i tuoi contenuti video siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale. Integra facilmente il tuo kit di brand, inclusi loghi e colori, per produrre video professionali di qualità da studio ogni volta.
HeyGen supporta la localizzazione video per un pubblico globale?
Sì, HeyGen è progettato per supportare team globali con ampie funzionalità di localizzazione. Puoi generare video con voiceover in oltre 140 lingue e aggiungere automaticamente sottotitoli/caption, rendendo i tuoi contenuti accessibili e di impatto in tutto il mondo.