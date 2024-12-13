Potente Creatore di Video Introduttivi Aziendali per il Tuo Brand

Assicura un'identità di marca coerente in tutte le introduzioni con il nostro creatore di video introduttivi aziendali, dotato di controlli di branding robusti per il tuo team.

475/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video introduttivo dinamico di 45 secondi per YouTube rivolto a creatori di contenuti e piccole imprese, caratterizzato da uno stile visivo energico e musica contemporanea con una voce narrante chiara. La narrazione dovrebbe concentrarsi su come HeyGen funzioni come un intuitivo "creatore di intro per YouTube" e sfrutti gli "avatar AI" per dare vita a personalità uniche e narrazioni coinvolgenti, perfette per catturare il pubblico digitale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video autorevole di 60 secondi per i responsabili di marca e le aziende di e-commerce, adottando un'estetica visiva pulita e aziendale e una colonna sonora sofisticata con narrazione professionale. Questo video dimostrerà come l'"Editor Video Online" di HeyGen supporti un branding coerente attraverso la sua funzione "Kit di Marca", consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità degli asset di marca e la generazione di "Voiceover professionali" per tutte le comunicazioni aziendali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video introduttivo di 15 secondi rivolto a startup e piccoli team attenti al budget, impiegando uno stile visivo ispirante e amichevole, completato da musica positiva e accessibile. Questo prompt dovrebbe illustrare come HeyGen funzioni come un potente "creatore di intro gratuito" e migliori l'accessibilità con "Sottotitoli/caption" automatici, garantendo che i messaggi siano chiari e coinvolgenti per un ampio pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Introduttivi Aziendali

Crea video introduttivi professionali e di marca per la tua azienda con una piattaforma intuitiva, sfruttando l'AI e soluzioni personalizzate per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona da una libreria di modelli di intro progettati professionalmente o inizia da zero. La nostra piattaforma offre una varietà di Modelli e scene per avviare la creazione del tuo video aziendale, garantendo un punto di partenza di alta qualità per il tuo brand.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Applica l'identità visiva unica della tua azienda integrando il tuo Kit di Marca. Carica facilmente i loghi, specifica i colori del brand e utilizza i controlli di Branding (logo, colori) per mantenere un messaggio coerente in tutti i tuoi video introduttivi.
3
Step 3
Genera Miglioramenti Potenziati dall'AI
Genera elementi dinamici per il tuo intro utilizzando capacità avanzate dell'AI. Aggiungi narrazioni coinvolgenti con la nostra funzione di generazione di Voiceover, trasformando il testo in discorsi naturali per coinvolgere efficacemente i tuoi spettatori.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Rivedi il tuo video introduttivo aziendale completato nel nostro Editor Video Online. Una volta perfezionato, Esporta il tuo video in vari formati e rapporti d'aspetto utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per adattarsi a diverse piattaforme e garantire una consegna ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Intro per Testimonianze dei Clienti

.

Crea video introduttivi professionali per storie di successo dei clienti e testimonianze, evidenziando efficacemente la soddisfazione e i risultati dei clienti per costruire fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di intro per YouTube coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre facilmente intro professionali per YouTube utilizzando una vasta libreria di modelli di intro personalizzabili e foto e video di stock coinvolgenti. La nostra piattaforma intuitiva semplifica il processo creativo, rendendo semplice ottenere un aspetto raffinato.

Quali sono i principali vantaggi di HeyGen per le aziende che cercano un creatore di video introduttivi aziendali?

HeyGen offre alle aziende un potente creatore di video introduttivi aziendali, con strumenti potenziati dall'AI e un'integrazione completa del Kit di Marca per mantenere la coerenza. La nostra piattaforma aiuta a creare introduzioni di alta qualità e in linea con il brand che risuonano con il tuo pubblico, scalando senza sforzo con le tue esigenze.

L'editor video online di HeyGen è abbastanza versatile per la produzione di video introduttivi personalizzati?

Sì, l'editor video online di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. Puoi facilmente aggiungere voiceover professionali, musica ed effetti, e sfruttare script potenziati dall'AI per creare video introduttivi unici e di impatto.

Posso garantire la coerenza del brand in tutti i miei video introduttivi usando HeyGen?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen include una funzione dedicata al Kit di Marca, che ti consente di definire e applicare i colori, i loghi e i font specifici del tuo brand in tutti i tuoi modelli di intro. Questo assicura che ogni video rifletta la tua identità unica senza soluzione di continuità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo