Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di prodotto raffinato di 60 secondi rivolto ai team di marketing che devono mostrare funzionalità software complesse. Adotta un'estetica aziendale pulita e sofisticata con transizioni eleganti e musica di sottofondo sottile, presentando un "Avatar AI" sicuro per presentare chiaramente le informazioni. Assicurati che il video utilizzi elementi di "Branding personalizzato" per mantenere la coerenza.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video rapido di 30 secondi specificamente per i creatori di contenuti che desiderano trasformare rapidamente script in video da post di blog o articoli. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con tagli dinamici e sovrapposizioni di testo coinvolgenti, completato da una voce generata "Da testo a video da script" amichevole e conversazionale. Includi "Sottotitoli/caption" sincronizzati automaticamente per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video aziendale professionale ma accessibile di 50 secondi, su misura per i dipartimenti HR che creano moduli di formazione per i dipendenti coinvolgenti. Questo video dovrebbe adottare specifici "Stili di video aziendali" utilizzando il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per visuali pertinenti, con una "Generazione di voiceover" chiara e autorevole e testo sullo schermo sincronizzato per guidare gli spettatori attraverso le informazioni chiave. La consegna complessiva dovrebbe sembrare un motore creativo al lavoro, producendo contenuti di alta qualità in modo efficiente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi Aziendali

Crea senza sforzo video esplicativi professionali potenziati dall'AI su misura per le esigenze della tua azienda, dal copione all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Prompt
Inizia inserendo il testo o il copione desiderato, sfruttando la creazione da testo a video per trasformare istantaneamente il tuo contenuto in una storia visiva.
2
Step 2
Personalizza Visuali e Avatar
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI, applica il branding personalizzato e scegli tra modelli video professionali per allinearti con il tuo stile aziendale.
3
Step 3
Arricchisci con Media Ricchi
Integra voiceover AI in più lingue, aggiungi musica di sottofondo e arricchisci il tuo video con risorse da una biblioteca media completa o dai tuoi caricamenti.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Rivedi il tuo video esplicativo di alta qualità ed esportalo in vari formati di aspetto, assicurandoti che sia una risorsa pronta per la pubblicazione su qualsiasi piattaforma o pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa dei miei video esplicativi?

HeyGen funziona come un motore creativo, permettendoti di produrre video esplicativi animati con notevole facilità. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e incorporare stili e immagini personalizzati per riflettere gli stili unici dei video aziendali del tuo brand.

Quali opzioni creative offre HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen potenzia la generazione creativa di video attraverso i suoi avatar AI avanzati e la funzione di creazione da testo a video. Puoi trasformare script in video dinamici con voiceover AI realistici e animazioni, rendendo la creazione di video nativi per prompt una realtà.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video esplicativi per adattarsi all'identità aziendale del mio brand?

Assolutamente! HeyGen supporta un branding personalizzato completo, permettendoti di allineare perfettamente i video esplicativi con i tuoi specifici stili di video aziendali. Utilizza strumenti di editing video flessibili per integrare senza problemi i tuoi stili e immagini personalizzati.

È facile creare video esplicativi visivamente accattivanti utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Sì, HeyGen presenta un editor intuitivo drag-and-drop e una ricca libreria di modelli video, semplificando il processo per diventare un efficace creatore di video esplicativi. La nostra piattaforma rende facile generare contenuti con l'AI, permettendo a chiunque di produrre risorse pronte per la pubblicazione.

