Creatore di Video di Comunicazione Aziendale per Imprese Moderne

Crea rapidamente comunicazioni interne e video di formazione accattivanti utilizzando la nostra potente funzione di Testo in video da script.

Produci un video introduttivo di 1 minuto per i nuovi assunti nelle aziende tecnologiche, guidandoli attraverso le funzionalità di base di una "piattaforma video alimentata da AI" per creare "video di formazione". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con sovrapposizioni animate e una narrazione audio amichevole e incoraggiante. Dimostra quanto sia facile selezionare e personalizzare "avatar AI" e utilizzare la funzione di "generazione di voiceover" per dare vita agli script per l'educazione interna.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un pezzo di comunicazione interna di 90 secondi per i team leader e i capi dipartimento, mostrando l'efficienza dell'utilizzo di un "agente video AI" per diffondere aggiornamenti rapidi. Adotta uno stile visivo professionale e conciso con evidenziazioni di testo sullo schermo, accompagnato da un voiceover diretto e autorevole. Illustra il processo senza soluzione di continuità di trasformare "Testo in video da script" e sfruttare "Modelli e scene" per mantenere la coerenza del marchio in tutti i messaggi interni.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai professionisti del marketing, sottolineando come un "creatore di video di comunicazione aziendale" semplifichi la produzione di "video di marketing" accattivanti. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e ricca di immagini, incorporando tagli rapidi e un voiceover persuasivo ed energico. Evidenzia il valore di accedere a una vasta "libreria multimediale/supporto stock" per migliorare i visual e la flessibilità di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per la distribuzione su più piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un "video esplicativo" di 2 minuti per il personale di supporto tecnico e gli utenti avanzati, dettagliando un complesso processo di integrazione software utilizzando una "piattaforma video alimentata da AI". L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e illustrativo, utilizzando registrazioni dello schermo e diagrammi animati, accompagnati da un voiceover calmo ed esplicativo. Dimostra il vantaggio dei "Sottotitoli/caption" generati automaticamente per l'accessibilità e la precisione della "generazione di voiceover" per la terminologia tecnica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Comunicazione Aziendale

Ottimizza le tue comunicazioni aziendali interne ed esterne con video professionali alimentati da AI, progettati per coinvolgere e informare il tuo pubblico senza sforzo.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia incollando il tuo script di comunicazione nell'editor di HeyGen, sfruttando la sua capacità di Testo in video per convertire rapidamente il tuo testo in un contorno video dinamico per una creazione video efficiente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI realistico per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Integra gli elementi del tuo marchio, come loghi e colori, per garantire un'identità aziendale coerente.
3
Step 3
Genera Voiceover Dinamici
Trasforma il tuo script in un discorso dal suono naturale con la funzione avanzata di generazione di voiceover di HeyGen. Aggiungi facilmente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento nelle tue comunicazioni.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati. Condividi i tuoi video aziendali di alta qualità su tutti i tuoi canali di comunicazione aziendale, dagli aggiornamenti interni agli annunci esterni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi Aziendali Ispiratori

Crea video motivazionali e informativi di impatto per coinvolgere e sollevare il pubblico interno ed esterno.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI avanzata?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia Testo in Video, consentendo agli utenti di trasformare gli script in video professionali in modo efficiente. Questa piattaforma video alimentata da AI semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile anche senza competenze di editing complesse.

Posso personalizzare gli avatar AI e brandizzare i miei video all'interno di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per gli avatar AI e controlli di branding completi. Puoi incorporare il logo del tuo marchio, i colori e utilizzare kit di branding per garantire che tutti i tuoi video aziendali mantengano un aspetto coerente e professionale per le comunicazioni interne e i video di marketing.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare contenuti video ricchi?

HeyGen offre capacità tecniche robuste, tra cui la generazione sofisticata di voiceover da testo e l'accesso a un'ampia libreria di filmati stock. Questo consente un rapido assemblaggio dei contenuti e la creazione di video di alta qualità, migliorando i tuoi progetti di video di formazione e video esplicativi.

Quanto è user-friendly la piattaforma video alimentata da AI di HeyGen per la produzione di contenuti?

HeyGen è progettato con un'interfaccia user-friendly che presenta un editor drag-and-drop e una vasta gamma di modelli professionali. Questo consente a chiunque di produrre rapidamente vari tipi di video, dai video animati ai video di marketing completi, senza esperienza precedente di editing video.

