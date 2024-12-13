Generatore di Video di Comunicazione Aziendale: Aumenta l'Efficienza del Team

Crea facilmente comunicazioni interne coinvolgenti con avatar AI, trasformando script in video professionali.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing coinvolgente di 45 secondi rivolto ai potenziali clienti per spiegare una nuova funzionalità del software. Questo video esplicativo necessita di uno stile visivo dinamico e moderno con grafica veloce, musica vivace e narrazione rapida prodotta utilizzando la capacità di testo-a-video della piattaforma video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di aggiornamento di comunicazione interna conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti riguardante una nuova politica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, autorevole, ma accessibile, garantendo la massima chiarezza attraverso sottotitoli/caption generati automaticamente per migliorare l'accessibilità per tutto il personale aziendale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione mirato di 90 secondi per i dipendenti, dimostrando una funzione chiave del software. Questo video, realizzato con un Enterprise Communication Video Maker, dovrebbe utilizzare uno stile visivo chiaro e istruttivo con sovrapposizioni passo-passo e una narrazione audio calma e professionale, facendo uso efficace dei modelli e delle scene professionali di HeyGen per un apprendimento strutturato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Comunicazione Aziendale

Potenzia il tuo messaggio aziendale con la creazione di video potenziata dall'AI, migliorando la chiarezza e il coinvolgimento per tutte le tue comunicazioni interne ed esterne.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona da una ricca libreria di modelli professionali o inizia con una tela bianca per avviare il tuo progetto di creazione video, su misura per qualsiasi esigenza aziendale.
2
Step 2
Genera Contenuti Coinvolgenti
Trasforma il tuo script in una storia visiva dinamica utilizzando avatar AI avanzati e voiceover realistici, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con impatto e chiarezza.
3
Step 3
Migliora e Personalizza
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo e i colori del tuo brand, incorpora sottotitoli/caption cruciali per l'accessibilità e utilizza una vasta libreria multimediale per i visual.
4
Step 4
Condividi e Comunica Efficacemente
Esporta il tuo video rifinito con un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e condividilo senza problemi attraverso i tuoi canali di comunicazione interna o campagne di marketing esterne per la massima portata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di comunicazione aziendale?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per semplificare la creazione di video per la comunicazione aziendale. Consente ai team di produrre rapidamente comunicazioni interne di alta qualità, video di formazione e video di marketing utilizzando avatar AI e robuste capacità di testo-a-video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma video AI accessibile a tutti gli utenti?

HeyGen offre un'interfaccia intuitiva con modelli professionali e un editor drag-and-drop, rendendo la creazione di video accessibile a tutti. Il suo design intuitivo semplifica il processo di generazione di video coinvolgenti con avatar AI e branding personalizzato.

HeyGen può aiutare a generare voiceover e sottotitoli diversi per i video?

Sì, HeyGen offre una potente generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e la portata. Queste caratteristiche sono cruciali per creare comunicazioni efficaci e inclusive.

Come assicura HeyGen un output video professionale con branding coerente?

HeyGen supporta controlli di branding completi, permettendo agli utenti di integrare loghi, colori del brand e font personalizzati. Combinato con modelli professionali e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, questo garantisce video di marketing raffinati e allineati al brand e tutta la creazione di video.

