Generatore di Video per l'Automazione Aziendale: Scala i Tuoi Contenuti

Automatizza la produzione più veloce e riduci i costi per video basati sui dati utilizzando il testo-a-video da script.

Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing aziendale, mostrando come il generatore di video AI di HeyGen rivoluziona la produzione di video in linea con il brand. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con tagli rapidi e grafiche vivaci, accompagnato da una traccia audio vivace e ispiratrice. Sottolinea la facilità di creare contenuti professionali sfruttando i potenti avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi progettato per i dipartimenti HR e di formazione, illustrando il potere dei video personalizzati per l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e accessibile con animazioni chiare e semplici, supportate da una voce fuori campo calda e articolata generata tramite la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che ogni dipendente si senta unicamente coinvolto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di testimonianza coinvolgente di 60 secondi per i leader delle vendite, dimostrando come HeyGen consente un'ampia diffusione di video attraverso video basati sui dati. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e persuasiva, con storie di successo diverse e musica di sottofondo energica e motivazionale. Evidenzia la flessibilità di utilizzare la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare la narrazione visiva e risuonare con vari segmenti di clienti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio conciso di 30 secondi per i product manager che introduce una nuova funzionalità software, sfruttando la velocità di un generatore di video AI. Lo stile visivo deve essere pulito, futuristico e dimostrativo, utilizzando effetti sonori nitidi e una base musicale neutra e professionale. Mostra come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen consentono un adattamento senza soluzione di continuità su più piattaforme digitali, raggiungendo gli utenti ovunque si trovino.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per l'Automazione Aziendale

Semplifica la tua produzione video, crea contenuti in linea con il brand su larga scala e consegna messaggi personalizzati in modo efficiente con l'automazione AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script direttamente nella piattaforma. La nostra capacità di 'testo-a-video da script' formerà la spina dorsale narrativa della tua produzione video automatizzata.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un 'avatar AI' per presentare il tuo messaggio. Questa caratteristica chiave di un 'generatore di video AI' aggiunge un tocco umano ai tuoi contenuti automatizzati, risparmiando tempo e risorse.
3
Step 3
Applica i Tuoi Controlli di Branding
Utilizza i 'controlli di branding (logo, colori)' per integrare l'identità unica della tua azienda, assicurando che tutti i tuoi 'video in linea con il brand' mantengano una coerenza visiva in tutte le comunicazioni.
4
Step 4
Genera ed Esporta Contenuti
Finalizza i tuoi contenuti video con un preciso 'ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto' per varie piattaforme, garantendo una 'scalabilità senza soluzione di continuità attraverso canali e audience' per la tua azienda.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala la Produzione di Contenuti per il Successo del Cliente

Genera automaticamente video di successo del cliente coinvolgenti per condividere testimonianze in modo efficiente, aumentando la fiducia e dimostrando valore attraverso i canali.

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di video in linea con il brand per esigenze di marketing diverse?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di alta qualità e in linea con il brand senza sforzo attraverso ampi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e palette di colori. Questo assicura che ogni contenuto video di marketing si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand, anche per video personalizzati.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per le aziende che mirano a scalare la produzione video?

HeyGen è un potente generatore di video AI progettato per una produzione più veloce e una scalabilità eccezionale attraverso canali e audience. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per scalare efficacemente la creazione di contenuti video.

HeyGen può trasformare script di testo-a-video in contenuti video esplicativi dinamici?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel convertire script di testo-a-video in contenuti video esplicativi coinvolgenti. Con funzionalità come avatar AI, generazione di voiceover e modelli pronti all'uso, HeyGen semplifica il processo di creazione di video impattanti e basati sui dati.

Come può HeyGen migliorare i flussi di lavoro del generatore di video per l'automazione aziendale e integrarsi con gli strumenti esistenti?

HeyGen funziona come un robusto generatore di video per l'automazione aziendale, semplificando i tuoi flussi di lavoro di produzione video attraverso una potente automazione AI. È progettato per integrarsi senza problemi con i tuoi strumenti, garantendo sicurezza di livello aziendale e consegna efficiente dei contenuti in tutta la tua organizzazione.

