Generatore di Video di Annunci Aziendali: Aggiornamenti Rapidi e Facili

Semplifica le comunicazioni aziendali e fornisci aggiornamenti aziendali d'impatto con la nostra versatile capacità di testo-a-video.

Crea una narrazione visiva coinvolgente di 60 secondi per il lancio di un nuovo prodotto, rivolto a clienti B2B e investitori. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo raffinato, professionale e vivace con grafiche in movimento moderne, completato da una voce narrante sicura generata utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, semplificando le tue esigenze di generazione di video di annunci aziendali attraverso modelli dinamici e scene.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di comunicazione interna coinvolgente di 45 secondi per aggiornare i dipendenti sui recenti successi aziendali. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo amichevole e coinvolgente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio, migliorato dalla nostra capacità di testo-a-video da script per una consegna chiara e concisa, garantendo aggiornamenti aziendali efficaci.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio pubblicitario dinamico di 30 secondi per i social media che evidenzi una nuova funzione AI, rivolto a potenziali clienti su varie piattaforme. Lo stile visivo deve essere veloce, vibrante e visivamente accattivante, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini d'impatto e garantendo una visualizzazione ottimale su tutti i canali con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di annuncio aziendale di 60 secondi sulla nuova iniziativa di sostenibilità dell'azienda, rivolto a stakeholder e al pubblico generale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispiratore e sentito, impiegando modelli video sofisticati e garantendo un'ampia accessibilità con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per semplificare le comunicazioni aziendali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Annunci Aziendali

Crea senza sforzo aggiornamenti aziendali professionali e annunci aziendali coinvolgenti che coinvolgono il tuo pubblico e semplificano le comunicazioni interne.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo annuncio selezionando un "modello video" professionale dalla nostra libreria diversificata. Questo fornisce una base rapida ed efficace per il tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza con Branding e AI
Personalizza il tuo video di annuncio utilizzando "controlli di branding" intuitivi per garantire la coerenza con l'identità visiva della tua azienda. Aggiungi facilmente il tuo logo, colori e font.
3
Step 3
Genera Voiceover e Affina
Dai vita al tuo script con la generazione di "Voiceover" di alta qualità. La nostra tecnologia AI crea una narrazione dal suono naturale, garantendo che il tuo messaggio venga ascoltato chiaramente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Prepara il tuo video per la distribuzione utilizzando il "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" flessibile. Ottimizza facilmente il tuo annuncio per qualsiasi piattaforma, garantendo un'ampia portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforzare le Comunicazioni Interne

.

Fornisci video di comunicazioni interne d'impatto e motivazionali per ispirare i team e aumentare il morale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'impatto creativo dei nostri video di annunci aziendali?

HeyGen ti consente di creare una narrazione visiva coinvolgente per i tuoi video di annunci aziendali attraverso la sua vasta libreria di modelli video e la possibilità di incorporare grafiche in movimento dinamiche. Le nostre funzionalità AI semplificano il processo di creazione, garantendo che i tuoi aggiornamenti aziendali risuonino potentemente con il tuo pubblico e appaiano professionalmente creativi.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video di annunci aziendali?

HeyGen fornisce funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e capacità di testo-a-video, per generare senza sforzo video di annunci aziendali di alta qualità. Puoi anche sfruttare l'AI per la generazione di Voiceover e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

HeyGen può aiutare a semplificare le comunicazioni interne e i contenuti sui social media?

Assolutamente. HeyGen è progettato per semplificare le comunicazioni aziendali consentendo la rapida produzione di video coinvolgenti per comunicazioni interne e social media. Utilizza il nostro creatore di video online con controlli di branding per mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi aggiornamenti aziendali e lanci di prodotti.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand attraverso diversi formati video?

HeyGen garantisce la coerenza del brand con controlli di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori aziendali direttamente nei tuoi video. Inoltre, la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto ti consente di adattare facilmente i tuoi contenuti per varie piattaforme mantenendo la tua narrazione visiva distintiva.

