Generatore di Video AI per Aziende per la Creazione di Contenuti

Accelera la produzione di video e garantisci la coerenza del brand in tutti i contenuti, sfruttando potenti capacità di testo in video per risultati scalabili.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi che mostri come un'azienda moderna utilizza un generatore di testo in video all'avanguardia per ottimizzare le comunicazioni interne per la sua forza lavoro globale. Rivolto a un pubblico di dipendenti aziendali impegnati, presenta il contenuto con uno stile visivo professionale ma accessibile e una voce narrante chiara e autorevole. Sottolinea l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI per trasmettere messaggi coerenti dalla leadership attraverso vari dipartimenti, migliorando il coinvolgimento e la comprensione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale energico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, illustrando la potenza di un creatore di video AI per la rapida creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e vivace, accompagnato da una colonna sonora allegra ed energica e una narrazione. Evidenzia quanto velocemente gli utenti possano sfruttare diversi modelli di video e integrare facilmente la generazione di voiceover per creare annunci accattivanti sui social media e materiali di marketing, riducendo significativamente i tempi di produzione.
Prompt di Esempio 2
Per i product manager e gli strateghi del brand, sviluppa un annuncio di lancio prodotto di 60 secondi che dimostri vividamente la capacità di una piattaforma video AI per le aziende di mantenere un'impeccabile coerenza del brand. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e raffinato e un tono audio informativo, comunicando efficacemente il valore a un pubblico aziendale sofisticato. Un punto chiave sarà l'utilizzo senza sforzo del supporto della libreria multimediale/stock per integrare risorse approvate dal brand, garantendo che ogni elemento visivo si allinei perfettamente con l'identità aziendale.
Prompt di Esempio 3
È necessario un frammento dinamico di 40 secondi per i creatori di contenuti e i gestori dei social media, evidenziando la versatilità di un generatore di video AI per una distribuzione multi-piattaforma semplificata. La presentazione visiva e audio dovrebbe essere nitida e facilmente digeribile, mostrando efficacemente la potenza del ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per ottimizzare i contenuti per diversi canali social. Inoltre, sottolinea la generazione automatica di sottotitoli/didascalie, garantendo la massima portata e accessibilità per un pubblico più ampio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Generazione di Video AI per Aziende

Produci senza sforzo video professionali e coerenti con il brand su larga scala per la tua azienda utilizzando un avanzato generatore di video AI, progettato per efficienza e impatto.

Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia inserendo direttamente il tuo copione, permettendo alla piattaforma di utilizzare le sue capacità di testo in video dal copione per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo brand, personalizzando il tuo messaggio con una presenza coerente sullo schermo.
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Mantieni una forte coerenza del brand applicando facilmente i loghi, i colori e i font della tua azienda direttamente all'interno dell'editor video attraverso controlli di branding completi.
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza la tua creazione ed esportala in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione multi-piattaforma e flussi di lavoro di produzione video senza soluzione di continuità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Annunci

Genera rapidamente annunci video ad alte prestazioni con AI per guidare campagne di marketing ed espandere la portata per la tua azienda.

Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire dal testo?

HeyGen trasforma i copioni in video professionali utilizzando avatar AI avanzati e generazione di testo in video, rendendo la produzione video efficiente e scalabile per varie esigenze aziendali.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video?

Assolutamente, HeyGen offre ampi modelli di video e controlli di branding, permettendoti di incorporare facilmente loghi, colori e font per garantire la coerenza del brand in ogni video.

Quali opzioni creative offre HeyGen per voiceover e localizzazione?

HeyGen fornisce diverse capacità di generazione di voiceover e supporta la localizzazione video, permettendoti di personalizzare i contenuti con varie voci e lingue per un pubblico globale.

Quanto sono versatili gli avatar AI di HeyGen per diverse esigenze di contenuto?

Gli avatar AI di HeyGen sono altamente versatili, permettendo un'integrazione senza soluzione di continuità in vari contenuti video, dai moduli di formazione agli annunci di marketing, migliorando il tuo processo di editing video con presentatori realistici.

