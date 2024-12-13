Creatore di Video Promozionali per l'Iscrizione: Aumenta le Domande di Ammissione

Crea video di marketing scolastico coinvolgenti per attrarre futuri studenti. Usa i nostri avatar AI per personalizzare il tuo messaggio e aumentare le iscrizioni.

Immagina un vivace promo di 30 secondi rivolto agli amministratori scolastici e ai team di marketing, dimostrando quanto sia facile creare contenuti coinvolgenti con un "creatore di video promozionali per l'iscrizione". Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con animazioni pulite che mostrano interfacce user-friendly, accompagnate da una voce fuori campo entusiasta e amichevole. Questo video mette in evidenza la potenza di "Modelli e scene" per costruire rapidamente materiale promozionale accattivante.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un sofisticato video di 45 secondi rivolto agli ufficiali di reclutamento universitario e ai dipartimenti di ammissione, illustrando l'uso innovativo di un "creatore di video AI" per catturare l'attenzione dei "futuri studenti". Visivamente, combina riprese realistiche del campus con diversi e coinvolgenti "avatar AI" integrati senza soluzione di continuità, che parlano direttamente allo spettatore. L'audio dovrebbe presentare una "Generazione di voce fuori campo" chiara e sicura che enfatizza facilità e impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un esempio ispiratore di "video di marketing" di 60 secondi progettato per i creatori di corsi online e i marketer delle scuole professionali, concentrandosi su strategie per "aumentare le iscrizioni". Questo video utilizza un formato esplicativo con grafica dinamica e testo sullo schermo, tutto generato da un copione usando "Testo a video da copione". L'audio dovrebbe essere motivazionale con una colonna sonora di sottofondo delicata, completata da "Sottotitoli" facilmente leggibili per garantire la massima portata.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio rapido di 15 secondi per i social media per i piccoli imprenditori che promuovono workshop online o contenuti educativi, enfatizzando la comodità di un "creatore di video online" per messaggi rapidi e d'impatto. Lo stile visivo è un montaggio a taglio rapido di "foto e video di stock" di alta qualità dalla libreria multimediale integrata, che passa rapidamente tra scene coinvolgenti. L'audio è una traccia vivace e ritmata con minima voce fuori campo, mostrando come "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" renda semplice adattare i contenuti per varie piattaforme social.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare il Creatore di Video Promozionali per l'Iscrizione

Crea senza sforzo video promozionali per l'iscrizione coinvolgenti per attrarre futuri studenti e aumentare la portata della tua istituzione con potenti funzionalità AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione video. La nostra funzione Testo a video da copione trasforma senza sforzo il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Scegli un Modello Dinamico
Seleziona da una ricca libreria di Modelli e scene professionali per rappresentare visivamente la tua istituzione. Personalizzalo con lo stile unico del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per consegnare il tuo copione. Aggiungono un tocco umano, rendendo il tuo video promozionale più personale e d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video promozionale nei formati desiderati. Utilizza Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione ottimale sui social media e altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo degli Studenti

Sfrutta l'AI per produrre video accattivanti che evidenziano i successi degli studenti, ispirando fiducia e aumentando le iscrizioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali per l'iscrizione coinvolgenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per rendere la creazione di video promozionali per l'iscrizione accattivanti un gioco da ragazzi. La nostra piattaforma facile da usare ti permette di trasformare il testo in video dinamici utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli personalizzabili, semplificando l'intero processo creativo.

Quali tipi di video di marketing posso creare con HeyGen oltre all'iscrizione?

Oltre all'iscrizione, HeyGen funge da versatile creatore di video online per varie campagne di marketing. Crea facilmente annunci accattivanti per i social media, lanci di prodotti o video esplicativi utilizzando la nostra ricca libreria di modelli e un'ampia gamma di foto e video di stock.

HeyGen offre funzionalità AI come voiceover e sottotitoli per i video scolastici?

Sì, HeyGen migliora i tuoi progetti video scolastici con robuste funzionalità di editing AI, inclusi voiceover naturali e dal suono umano generati direttamente dal tuo copione. Puoi anche aggiungere automaticamente sottotitoli raffinati ai tuoi progetti con il creatore di video AI, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e professionali.

Come aiuta HeyGen ad aumentare le iscrizioni per le istituzioni educative?

HeyGen consente alle istituzioni educative di aumentare le iscrizioni permettendo la creazione di video promozionali scolastici di alta qualità che risuonano con i futuri studenti. Condividi facilmente questi video di marketing coinvolgenti sui canali social per espandere la tua portata e impatto in modo efficace.

