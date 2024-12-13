Creatore di Video di Orientamento per l'Iscrizione: Recluta Studenti Facilmente

Aumenta il reclutamento degli studenti con video coinvolgenti e in linea con il brand, creati senza sforzo utilizzando i nostri versatili modelli e scene.

408/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di marketing scolastico di 60 secondi rivolto ai genitori di potenziali studenti, progettato per rassicurarli sul supporto istituzionale e sui benefici per gli studenti. Questo pezzo caldo e autentico trarrebbe vantaggio dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti del campus, con un avatar AI professionale che trasmette messaggi chiave in modo persuasivo.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di un video educativo intuitivo di 30 secondi specificamente per i nuovi studenti ammessi, fornendo indicazioni chiare sui punti salienti del tour virtuale del campus o sui primi passi di registrazione? Utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, si può ottenere un layout pulito, e la funzione di testo in video da script assicura istruzioni precise sullo schermo, arricchite da una voce calma e guida.
Prompt di Esempio 3
Considera un video social di 15 secondi, rivolto a un ampio pubblico di giovani studenti potenziali, per mostrare dinamicamente le offerte uniche dei programmi e la vivace vita studentesca. Questo contenuto veloce e visivamente coinvolgente, ottimizzato per il mobile con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, dovrebbe utilizzare tagli rapidi e musica energica, reso completamente accessibile attraverso sottotitoli chiari per la fruizione silenziosa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento per l'Iscrizione

Produci senza sforzo video di orientamento professionali che catturano l'attenzione degli studenti potenziali e semplificano il tuo processo di reclutamento, aumentando la portata della tua istituzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando da una libreria di modelli professionali o generando un video direttamente dal tuo script, perfetto per creare contenuti di video educativi.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi in Linea con il Brand
Seleziona i loghi, i colori e i caratteri della tua istituzione utilizzando i controlli del brand per garantire che i tuoi video di marketing scolastico siano costantemente in linea con il brand.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli Professionali
Eleva l'accessibilità e la portata del tuo video aggiungendo facilmente sottotitoli AI professionali, assicurando che il tuo messaggio sia compreso da ogni studente potenziale.
4
Step 4
Esporta e Aumenta le Iscrizioni
Con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto di HeyGen, esporta il tuo video rifinito in vari formati, pronto per essere condiviso su piattaforme come YouTube per aumentare le iscrizioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo degli Studenti e le Testimonianze

.

Evidenzia storie di successo degli studenti ispiratrici e testimonianze di ex studenti per costruire fiducia e incoraggiare nuove iscrizioni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video di orientamento per l'iscrizione?

HeyGen consente alle istituzioni di creare video di orientamento per l'iscrizione e contenuti educativi coinvolgenti con avatar AI e capacità di testo in video. Questo semplifica il reclutamento degli studenti e aiuta ad aumentare le iscrizioni attraverso immagini accattivanti.

HeyGen offre strumenti creativi per i video di marketing scolastico?

Assolutamente! HeyGen fornisce un'interfaccia facile da usare con modelli e scene diversificati, rendendo semplice la creazione di video in linea con il brand. Puoi personalizzare i controlli del brand con loghi e colori, assicurando che ogni video di marketing scolastico rifletta l'identità della tua istituzione.

HeyGen può creare video educativi animati coinvolgenti per tour virtuali del campus?

Sì, HeyGen consente la creazione di video dinamici per tour virtuali del campus utilizzando avatar AI e testo in video da script. Inoltre, offre generazione di voce fuori campo e sottotitoli AI per garantire che il tuo contenuto educativo sia accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori.

Quali funzionalità offre HeyGen per distribuire contenuti video educativi sui social media?

HeyGen supporta vari rapporti d'aspetto e consente l'esportazione facile dei tuoi video educativi per piattaforme come i social media e YouTube. Puoi anche aggiungere sottotitoli AI per aumentare la portata e il coinvolgimento tra diversi pubblici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo