Creatore di Video di Analisi delle Iscrizioni per la Crescita dell'Istruzione Superiore

Potenzia i team di ammissione e marketing per creare video mirati di grande impatto e aumentare le iscrizioni utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

488/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione di 45 secondi basato sui dati, progettato per i team di ammissione e marketing, illustrando il potere di un creatore di video di analisi delle iscrizioni nell'ottimizzare gli sforzi di reclutamento. Adotta uno stile visivo professionale e basato su infografiche con una voce narrante chiara e autorevole, generata direttamente dal tuo script utilizzando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen, per presentare le intuizioni chiave e aumentare le iscrizioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per i social media destinato agli studenti potenziali, progettato per generare entusiasmo per i tuoi video di tour del campus. Adotta uno stile visivo dinamico e veloce con musica energica e sovrapposizioni di testo sullo schermo, garantendo accessibilità e impatto con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per un pubblico più ampio, trasmettendo in modo potente la tua strategia di iscrizione all'istruzione superiore.
Prompt di Esempio 3
Crea un video mirato di 60 secondi per specifici gruppi demografici di studenti, spiegando i benefici di un'analisi delle iscrizioni personalizzata. Utilizza un'estetica visiva calda e invitante con musica di sottofondo rilassante, includendo una voce narrante professionale generata con la generazione di voiceover di HeyGen per articolare il messaggio in modo chiaro ed efficace, agendo come un generatore di video AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Analisi delle Iscrizioni

Trasforma senza sforzo i tuoi dati e strategie di iscrizione all'istruzione superiore in video coinvolgenti generati dall'AI per coinvolgere gli studenti potenziali e aumentare le ammissioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Basato sui Dati
Basandoti sulla tua "strategia di iscrizione all'istruzione superiore", redigi uno script preciso. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" per convertire automaticamente le tue intuizioni in una narrazione video di base.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" e modelli dinamici per rappresentare visivamente la tua analisi delle iscrizioni. Adatta la presentazione per risuonare con il tuo pubblico di riferimento.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Aggiungi una narrazione audio professionale utilizzando la "generazione di voiceover" per comunicare efficacemente le tendenze complesse delle iscrizioni. Incorpora "sottotitoli e voiceover" per accessibilità e maggiore portata.
4
Step 4
Esporta e Condividi per Aumentare le Iscrizioni
Esporta il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto utilizzando "Ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto" ottimizzati per piattaforme come i social media. Condividi il tuo messaggio basato sui dati per aiutare a "aumentare le iscrizioni".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo degli Studenti

.

Metti in evidenza storie di successo e testimonianze ispiratrici degli studenti attraverso video generati dall'AI per attrarre nuovi candidati e rafforzare l'attrattiva della tua istituzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen assistere le istituzioni di istruzione superiore con la loro strategia di iscrizione?

HeyGen potenzia i team di ammissione e marketing per creare contenuti di analisi delle iscrizioni coinvolgenti rapidamente. Utilizza il generatore di video AI di HeyGen per produrre comunicazioni personalizzate che risuonano con gli studenti potenziali, aiutando ad aumentare efficacemente le iscrizioni. Questo approccio basato sui dati migliora la tua strategia complessiva di iscrizione all'istruzione superiore.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per i team di ammissione e marketing?

HeyGen offre una piattaforma di generazione video completa, trasformando il testo in video senza sforzo. La sua interfaccia intuitiva e i modelli di storyboard permettono ai team di ammissione e marketing di produrre video di alta qualità su larga scala, semplificando la creazione di contenuti per varie campagne.

HeyGen può creare video mirati per diversi gruppi demografici di studenti?

Sì, HeyGen consente la creazione di video altamente mirati sfruttando avatar AI personalizzabili e una generazione di voiceover diversificata. Questo permette alle istituzioni di adattare i messaggi con specifici gruppi demografici di studenti in mente, garantendo maggiore relazionabilità e impatto. Puoi anche aggiungere sottotitoli per una maggiore accessibilità.

Come supporta HeyGen la creazione di video coinvolgenti per i social media e i tour del campus?

HeyGen fornisce strumenti robusti, inclusa una libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, perfetti per creare video dinamici per i social media e i tour del campus. Con HeyGen, puoi registrare, modificare e condividere storie visive di alta qualità che catturano l'attenzione e informano gli studenti potenziali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo