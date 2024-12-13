Engineer Spotlight Video Maker: Crea Video di Reclutamento Coinvolgenti

Attrai i migliori talenti e semplifica il reclutamento trasformando facilmente i testi in video professionali utilizzando le capacità di text-to-video da script.

Immagina un video di 60 secondi che mette in luce un ingegnere, progettato per catturare l'attenzione di potenziali candidati nel campo dell'ingegneria, mostrando una giornata nella vita di un architetto software senior. Questo video professionale e moderno presenterebbe un avatar AI realistico che illustra le principali sfide e successi del progetto, accompagnato da una colonna sonora orchestrale edificante, evidenziando lo spirito innovativo del tuo team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Cerchi di attrarre i migliori talenti tecnologici e laureati universitari? Crea un video di reclutamento di 45 secondi che metta in risalto la cultura ingegneristica innovativa della tua azienda. Il suo stile visivo dinamico e informativo, potenziato dalla generazione di Voiceover di HeyGen, comunicherà in modo conciso la crescita professionale e lo spirito di squadra, rendendo le tue opportunità altamente attraenti.
Prompt di Esempio 2
È necessario un clip di 30 secondi del Feature Spotlight Video Maker per potenziali clienti e il team di vendita, fornendo una chiara dimostrazione del nostro ultimo strumento ingegneristico. Questo pezzo nitido, pulito ed esplicativo dovrebbe sfruttare efficacemente i Sottotitoli/caption di HeyGen per una comprensione universale, offrendo una panoramica sicura e autorevole delle sue funzionalità chiave.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 90 secondi che metta in luce un dipendente interno, progettato per i team interni e i nuovi assunti, celebrando il percorso impattante di un ingegnere capo. Questa narrazione autentica e conversazionale, arricchita da una selezione ricca dalla libreria multimediale/supporto stock, catturerà visivamente le pietre miliari del progetto e la collaborazione del team, accompagnata da una musica di sottofondo motivazionale e delicata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Engineer Spotlight Video Maker

Crea facilmente video coinvolgenti che mettono in luce gli ingegneri con l'AI, trasformando il testo in visuali dinamiche per mostrare il tuo team e attrarre i migliori talenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia il tuo progetto scegliendo da una vasta gamma di modelli e scene professionali. Questo fornisce una base strutturata per il tuo video che mette in luce gli ingegneri.
2
Step 2
Aggiungi la Storia del Tuo Ingegnere
Crea la narrazione perfetta sfruttando la nostra funzione avanzata di generazione di Voiceover. Basta inserire il tuo testo, e verrà convertito in un discorso dal suono naturale per il tuo video.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Assicurati che il tuo video rifletta l'identità della tua azienda utilizzando controlli di branding precisi. Incorpora il tuo logo e palette di colori specifiche per mantenere un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prepara la tua produzione finale per qualsiasi piattaforma con ridimensionamento e esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto. Questo assicura che il tuo video professionale che mette in luce gli ingegneri sia ottimizzato per il massimo impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Metti in Risalto l'Esperienza Ingegneristica e le Caratteristiche del Prodotto

.

Presenta visivamente progetti ingegneristici complessi, contributi del team e dimostrazioni di prodotto con video coinvolgenti generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi che mettono in luce i dipendenti?

Il video maker AI di HeyGen consente agli utenti di produrre facilmente video coinvolgenti che mettono in luce i dipendenti e campagne di reclutamento. Sfrutta le capacità di text-to-video da script e una vasta gamma di modelli e scene per dare vita alle tue storie con avatar AI professionali.

HeyGen può creare video di presentazione delle funzionalità o dimostrazioni di prodotto coinvolgenti?

Assolutamente! HeyGen è un potente video maker AI per creare video di presentazione delle funzionalità e dimostrazioni di prodotto coinvolgenti. Puoi utilizzare il text-to-video da script, aggiungere controlli di branding personalizzati e integrare elementi da un'ampia libreria multimediale per mostrare efficacemente le tue offerte.

Quali risorse creative e capacità di editing flessibili offre HeyGen?

HeyGen fornisce un motore creativo completo con capacità di editing flessibili, inclusa una ricca selezione di modelli e scene e un'ampia libreria multimediale. Puoi personalizzare i video con animazioni di testo dinamiche, aggiungere i tuoi media e generare voiceover dal suono naturale.

Come migliorano gli avatar AI e i sottotitoli la produzione video con HeyGen?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e AI text-to-speech per dare vita ai testi, migliorando significativamente la produzione video. I sottotitoli/caption generati automaticamente garantiscono accessibilità e coinvolgimento su varie piattaforme, rendendo il tuo contenuto più impattante.

