Creatore di Video Promozionali Coinvolgenti: Potenzia le Tue Campagne

Crea facilmente video promozionali di alta qualità per social media e campagne di marketing, sfruttando potenti strumenti di testo in video da script.

Crea un video esplicativo di 90 secondi progettato per proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, mostrando come HeyGen semplifica la creazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando grafiche in movimento moderne, accompagnate da una voce fuori campo sicura e amichevole. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare il testo in video da script utilizzando avatar AI realistici e la robusta funzione di generazione di voiceover, rendendo HeyGen il miglior creatore di video promozionali online.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a team di marketing e creatori di contenuti, mirato a stimolare un rapido coinvolgimento per il lancio di un nuovo prodotto. Utilizza uno stile visivo energico con musica di sottofondo vivace e filmati di stock visivamente accattivanti. Dimostra quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i modelli di video estesi e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per produrre contenuti di grande impatto, garantendo che ogni messaggio sia chiaro con sottotitoli/caption automatici, posizionando HeyGen come un potente creatore di video promozionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio sui social media di 60 secondi vivace, su misura per i responsabili dei social media e i marketer digitali, progettato per massimizzare l'interazione e la visibilità del marchio. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo alla moda e veloce con sovrapposizioni di testo sorprendenti e musica contemporanea. Illustra la capacità di HeyGen di aiutare a creare un'esperienza di creatore di video promozionali coinvolgente permettendo agli utenti di adattare facilmente i loro contenuti utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme, mentre gli avatar AI aggiungono un tocco personalizzato a ogni campagna.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo professionale di 2 minuti per aziende tecnologiche B2B ed educatori, spiegando un concetto tecnico complesso con chiarezza. Lo stile visivo deve essere autorevole e pulito, con testo chiaro e conciso sullo schermo, supportato da una voce fuori campo sofisticata e calma. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per fornire informazioni chiave, ulteriormente migliorate dalla precisa generazione di voiceover e dalla funzionalità efficiente di testo in video da script, rendendo questo un video promozionale ideale per dimostrazioni tecniche.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali Coinvolgenti

Crea facilmente video promozionali accattivanti che stimolano il coinvolgimento e potenziano le tue campagne di marketing con strumenti AI intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Avvia il tuo progetto sfruttando la nostra avanzata funzionalità di testo in video per trasformare il tuo script in una storia visiva dinamica, semplificando il processo di diventare un creatore di video promozionali online.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI
Migliora il tuo video promozionale incorporando avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio con impatto, facendo risaltare i tuoi contenuti.
3
Step 3
Rifinisci e Personalizza
Affina la tua creazione all'interno dell'editor video AI applicando controlli di branding precisi, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Concludi il tuo progetto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo creatore di video promozionali coinvolgenti per qualsiasi piattaforma, assicurando che il tuo video appaia perfetto ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

.

Trasforma le testimonianze in video AI dinamici che mettono in evidenza i successi dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video promozionale coinvolgente?

HeyGen agisce come un editor video AI intuitivo, permettendo agli utenti di produrre efficacemente video promozionali professionali. Il suo editor drag-and-drop e i modelli di video pre-progettati semplificano l'intero processo dal concetto al completamento, rendendolo un eccellente creatore di video promozionali online.

Quali funzionalità avanzate di AI incorpora HeyGen per la produzione video?

HeyGen sfrutta l'AI all'avanguardia per capacità come avatar AI realistici e potente generazione di voiceover, trasformando il testo in video con discorsi dal suono naturale. Questa funzionalità di testo in video migliora significativamente la creazione di animazioni dinamiche per qualsiasi video promozionale.

Posso creare video promozionali di alta qualità per varie campagne di marketing con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce un robusto creatore di video promozionali online con accesso a una vasta libreria multimediale e modelli di video personalizzabili, assicurando che tu possa produrre video promozionali di alta qualità su misura per diverse campagne di social media e marketing.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e schemi di colori specifici nel tuo video promozionale. Puoi facilmente personalizzare i tuoi contenuti per mantenere la coerenza del marchio in tutte le campagne di marketing.

