Converti rapidamente grafici e simulazioni intricati in storie visive coinvolgenti, sfruttando avatar AI realistici per semplificare dati complessi.

Prompt di Esempio 1
Produci un video tutorial dettagliato di 2 minuti rivolto a professionisti HVAC e gestori di strutture, dimostrando un processo di analisi HVAC approfondito. Il video dovrebbe adottare una narrazione istruttiva e calma con visuali precise che includano registrazioni dello schermo delle interfacce software. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per un audio coerente e Sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità della terminologia tecnica.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo coinvolgente di 1 minuto per educatori e comunicatori di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, evidenziando l'efficienza dei nuovi sistemi energetici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e vivace, utilizzando modelli dinamici per illustrare concetti astratti. Integra i Modelli & scene di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e il supporto della Libreria multimediale/stock per migliorare l'impatto visivo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di presentazione informativo di 75 secondi per politici e esperti di sviluppo sostenibile, spiegando un modello innovativo di efficienza energetica. Questo video dovrebbe presentare un tono sicuro e essere visivamente ricco con grafica animata e sovrapposizioni di testo sullo schermo per chiarire i punti tecnici. Incorpora il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali pertinenti e utilizza la funzione Testo-a-video da script per garantire l'accuratezza nella trasmissione di informazioni complesse.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per l'Analisi dei Sistemi Energetici

Trasforma dati energetici complessi e intuizioni in presentazioni video coinvolgenti e chiare con l'AI, rendendo le tue analisi accessibili a qualsiasi pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo script dettagliato di analisi dei sistemi energetici o i risultati chiave nella piattaforma. La nostra funzione Testo-a-video da script convertirà istantaneamente il tuo testo in una voce narrante, formando la base narrativa del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare la tua analisi. Questi avatar AI possono trasmettere dati complessi con espressioni professionali, aggiungendo un tocco personale ai tuoi contenuti tecnici.
3
Step 3
Aggiungi Visuali Coinvolgenti
Migliora il tuo video di analisi energetica utilizzando il nostro supporto completo di libreria multimediale/stock. Integra facilmente grafici pertinenti, simulazioni e grafica animata per semplificare dati complessi con chiarezza visiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rivedi il tuo video completo di analisi dei sistemi energetici per garantire chiarezza e accuratezza. Una volta finalizzato, esporta il tuo video nel rapporto d'aspetto desiderato dalla piattaforma di creazione video, pronto per essere condiviso con gli stakeholder.

Semplifica argomenti complessi e migliora l'educazione

Semplifica l'analisi intricata dei sistemi energetici e le analisi HVAC, rendendo i dati complessi digeribili e migliorando la comprensione per diversi stakeholder.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la funzione Testo-a-video da script per ottimizzare il processo di produzione. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera un video raffinato con avatar AI realistici, rendendo la creazione di video complessi accessibile a tutti.

HeyGen può creare video che spiegano dati o simulazioni intricate?

Sì, HeyGen è abile nel creare video coinvolgenti che semplificano dati e analisi complesse. Puoi incorporare grafica animata, sovrapposizioni di testo sullo schermo e registrazioni dello schermo per trasmettere efficacemente grafici e simulazioni intricati.

Quali opzioni di branding e personalizzazione offre HeyGen per i video?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video senza soluzione di continuità. Puoi anche utilizzare modelli dinamici, sovrapposizioni di testo sullo schermo e Sottotitoli/didascalie automatici per garantire che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta una gamma diversificata di opzioni multimediali ed esportazione?

Assolutamente, HeyGen agisce come una piattaforma completa di creazione video con un ampio supporto di libreria multimediale e stock. Puoi combinare i tuoi asset con contenuti stock professionali, quindi esportare il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto per adattarsi a diverse piattaforme.

