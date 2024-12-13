Generatore di Video di Orientamento al Lavoro: Onboarding Rapido e Facile

Semplifica il tuo processo di onboarding. Crea rapidamente video di orientamento professionale per i dipendenti utilizzando il nostro generatore potenziato dall'AI, con avatar AI realistici per una formazione coinvolgente.

431/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un aggiornamento rapido di 45 secondi per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo utilizzando un generatore di video di orientamento per diffondere i cambiamenti delle nuove politiche. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e infografico con animazioni sottili, completato da una voce fuori campo calma e autorevole. Dimostra l'efficienza dell'uso di modelli pre-progettati e scene per semplificare la creazione di contenuti e mantenere la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione conciso di 90 secondi per tutti i dipendenti, progettato come un aggiornamento di onboarding sui nuovi regolamenti di conformità. Utilizza uno stile visivo chiaro ed esplicativo con evidenziazioni di testo sullo schermo ed esempi di media stock pertinenti, supportato da una voce AI sicura e informativa. Mostra la potenza di trasformare il tuo script dettagliato in video istantaneamente con la funzionalità di testo in video, garantendo precisione ed efficienza.
Prompt di Esempio 3
Crea un messaggio di benvenuto personalizzato di 30 secondi per i membri del team remoto che si uniscono a un nuovo dipartimento, utilizzando un creatore di video di onboarding per favorire un'immediata connessione. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, incorporando foto stock autentiche di team diversi e musica di sottofondo morbida e stimolante. Sfrutta la funzione di generazione di voce fuori campo per aggiungere una narrazione amichevole e simile a quella umana che faccia sentire i nuovi assunti immediatamente parte del team.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Orientamento al Lavoro

Crea senza sforzo video di orientamento coinvolgenti e potenziati dall'AI per i tuoi nuovi assunti. Semplifica il processo di onboarding con contenuti personalizzati e professionali.

1
Step 1
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la tua azienda, impostando un tono professionale per il tuo video di orientamento per i nuovi assunti.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Contenuto
Incolla facilmente il tuo script e la nostra tecnologia di testo in video genererà una voce fuori campo dal suono naturale per il tuo video di onboarding per i dipendenti.
3
Step 3
Personalizza e Marchia
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, assicurando che il tuo video di orientamento si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera ed esporta il tuo video di onboarding per i nuovi assunti in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso con il tuo team per un'esperienza di benvenuto senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Accogli i Nuovi Dipendenti

.

Coltiva un'esperienza di benvenuto positiva e stimolante, comunicando efficacemente la cultura e i valori aziendali ai nuovi membri del team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti con una vasta gamma di modelli personalizzabili e avatar AI. Puoi facilmente personalizzare i contenuti per riflettere il tuo marchio, garantendo un'esperienza coerente e professionale per i nuovi assunti.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video potenziato dall'AI per le risorse umane?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare rapidamente gli script in video professionali, ideale per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo. Le sue capacità di testo in video e le voci AI realistiche semplificano l'intero processo di produzione di video di formazione, risparmiando tempo e risorse significativi.

Posso personalizzare l'aspetto e la sensazione dei miei video di orientamento con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di orientamento al lavoro. Puoi scegliere tra vari modelli, integrare il logo e i colori del tuo marchio e utilizzare una ricca libreria multimediale per creare un'esperienza unica e coinvolgente.

Come supporta HeyGen l'integrazione di script e voce fuori campo per i contenuti di onboarding?

HeyGen integra senza sforzo la funzionalità di script in video, permettendoti di convertire i contenuti scritti in immagini accattivanti con voci AI naturali. Questa funzione rende facile aggiungere voci fuori campo professionali e garantire che i tuoi video di onboarding per i nuovi assunti trasmettano messaggi chiari e coerenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo