Generatore di Video di Orientamento al Lavoro: Onboarding Rapido e Facile
Semplifica il tuo processo di onboarding. Crea rapidamente video di orientamento professionale per i dipendenti utilizzando il nostro generatore potenziato dall'AI, con avatar AI realistici per una formazione coinvolgente.
Progetta un aggiornamento rapido di 45 secondi per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo utilizzando un generatore di video di orientamento per diffondere i cambiamenti delle nuove politiche. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e infografico con animazioni sottili, completato da una voce fuori campo calma e autorevole. Dimostra l'efficienza dell'uso di modelli pre-progettati e scene per semplificare la creazione di contenuti e mantenere la coerenza del marchio.
Crea un video di formazione conciso di 90 secondi per tutti i dipendenti, progettato come un aggiornamento di onboarding sui nuovi regolamenti di conformità. Utilizza uno stile visivo chiaro ed esplicativo con evidenziazioni di testo sullo schermo ed esempi di media stock pertinenti, supportato da una voce AI sicura e informativa. Mostra la potenza di trasformare il tuo script dettagliato in video istantaneamente con la funzionalità di testo in video, garantendo precisione ed efficienza.
Crea un messaggio di benvenuto personalizzato di 30 secondi per i membri del team remoto che si uniscono a un nuovo dipartimento, utilizzando un creatore di video di onboarding per favorire un'immediata connessione. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, incorporando foto stock autentiche di team diversi e musica di sottofondo morbida e stimolante. Sfrutta la funzione di generazione di voce fuori campo per aggiungere una narrazione amichevole e simile a quella umana che faccia sentire i nuovi assunti immediatamente parte del team.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Programmi di Onboarding Completi.
Crea corsi di formazione dettagliati per i nuovi assunti e moduli di orientamento, assicurando che ogni dipendente riceva informazioni coerenti e di alta qualità.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dei Nuovi Assunti.
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e migliora la ritenzione delle conoscenze durante l'orientamento con video di formazione dinamici potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti?
HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti con una vasta gamma di modelli personalizzabili e avatar AI. Puoi facilmente personalizzare i contenuti per riflettere il tuo marchio, garantendo un'esperienza coerente e professionale per i nuovi assunti.
Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video potenziato dall'AI per le risorse umane?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare rapidamente gli script in video professionali, ideale per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo. Le sue capacità di testo in video e le voci AI realistiche semplificano l'intero processo di produzione di video di formazione, risparmiando tempo e risorse significativi.
Posso personalizzare l'aspetto e la sensazione dei miei video di orientamento con HeyGen?
Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di orientamento al lavoro. Puoi scegliere tra vari modelli, integrare il logo e i colori del tuo marchio e utilizzare una ricca libreria multimediale per creare un'esperienza unica e coinvolgente.
Come supporta HeyGen l'integrazione di script e voce fuori campo per i contenuti di onboarding?
HeyGen integra senza sforzo la funzionalità di script in video, permettendoti di convertire i contenuti scritti in immagini accattivanti con voci AI naturali. Questa funzione rende facile aggiungere voci fuori campo professionali e garantire che i tuoi video di onboarding per i nuovi assunti trasmettano messaggi chiari e coerenti.