Crea un video di employer branding di 45 secondi rivolto a potenziali candidati, mostrando la vivace cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e autentico, con interviste spontanee ai dipendenti e una musica di sottofondo dolce e motivante. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione professionale, migliorando queste 'storie autentiche dei dipendenti' per 'attrarre i migliori talenti'.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi 'un giorno nella vita' rivolto a professionisti all'inizio della carriera, offrendo una visione interna di una giornata lavorativa tipica. Adotta uno stile visivo dinamico, dietro le quinte, con tagli rapidi e testo sullo schermo, mantenendo un tono audio amichevole e accessibile. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per introdurre diversi segmenti, creando contenuti veramente 'coinvolgenti' che rafforzano visivamente la nostra 'identità visiva'.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 30 secondi destinato a talenti interessati a un'organizzazione orientata allo scopo, articolando la missione e i valori fondamentali del nostro 'employer brand'. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo elegante e cinematografico con grafiche d'impatto e B-roll cinematografico, accompagnato da una voce narrante convincente e autorevole. Sfrutta la funzione Text-to-video di HeyGen per trasformare rapidamente i messaggi chiave in un 'video di qualità professionale'.
Prompt di Esempio 3
Genera un annuncio social di 15 secondi incisivo, su misura per i cercatori di lavoro che navigano su piattaforme come LinkedIn, concentrandosi sulle nostre uniche 'opzioni di branding personalizzate' e sui benefici. Lo stile visivo deve essere veloce e visivamente accattivante, incorporando grafiche coerenti con il brand e una traccia audio energica, culminando in una chiara call-to-action. Utilizza i Templates & scenes di HeyGen per ottenere una 'creazione video rapida' e garantire un messaggio coerente e in linea con il brand.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Employer Branding

Crea facilmente video di employer branding professionali che mostrano la cultura aziendale e attraggono i migliori talenti con strumenti intuitivi e funzionalità AI.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona da una libreria di modelli pronti all'uso o inizia con una tela bianca per definire la narrativa del tuo employer brand.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti
Trasforma il tuo script in un video coinvolgente selezionando avatar AI o caricando i tuoi media, arricchiti con la generazione di voiceover.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità visiva della tua azienda utilizzando controlli di branding per aggiungere loghi, colori specifici e font personalizzati.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video professionale con sottotitoli, quindi esportalo nei formati adatti per una condivisione fluida su piattaforme social per attrarre i migliori talenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Ispiratori sulla Cultura Aziendale

Sviluppa video ispiratori che mettano in evidenza i valori e la missione della tua azienda, coinvolgendo potenziali assunzioni in modo autentico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di employer branding coinvolgenti per attrarre i migliori talenti?

HeyGen è una piattaforma di creazione video basata su AI progettata per aiutare le aziende a produrre rapidamente video di employer branding coinvolgenti. Con HeyGen, puoi sfruttare avatar AI e funzionalità di text-to-video per mostrare la cultura aziendale e attrarre efficacemente i migliori talenti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per progettare video di employer branding in linea con il brand?

HeyGen offre strumenti intuitivi e una varietà di modelli per aiutarti a progettare video di employer branding di qualità professionale e in linea con il brand. Puoi personalizzare l'identità visiva con controlli di branding, incorporare filmati di stock e utilizzare strumenti di editing semplici per contenuti coinvolgenti.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di storie autentiche dei dipendenti per l'employer branding?

Assolutamente. Le innovative funzionalità AI di HeyGen, inclusa la generazione di video da testo e la generazione di voiceover, semplificano la produzione di storie autentiche dei dipendenti per il tuo employer brand. Questo consente una creazione video rapida senza la necessità di una conoscenza approfondita dei software di editing.

Come garantisce HeyGen opzioni di branding personalizzate per i contenuti di employer branding?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di applicare facilmente il tuo logo, i colori del brand e l'identità visiva su tutti i tuoi video di employer branding. Questo assicura che ogni contenuto video sia perfettamente allineato con l'immagine unica della tua azienda.

