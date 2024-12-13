Generatore di Video per Employer Branding: Attira i Migliori Talenti Ora

Attira i migliori talenti e potenzia le campagne di reclutamento. Il nostro generatore di video per employer branding offre modelli video dinamici per contenuti rapidi e d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi con testimonianze autentiche dei dipendenti che evidenziano gli aspetti chiave del tuo brand come datore di lavoro, progettato per professionisti del settore, con uno stile visivo professionale da intervista e sottotitoli chiari abilitati dalla funzione sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per una campagna di reclutamento sui social media, che attiri candidati entry-level presentando avatar AI energici ed elementi di brand personalizzabili, garantendo uno stile visivo veloce e coinvolgente con la capacità di avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi per le comunicazioni interne rivolto ai dipendenti attuali, trasmettendo un messaggio chiaro su nuove iniziative utilizzando immagini professionali ma accessibili, assemblate senza sforzo con i modelli e le scene di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per Employer Branding

Crea facilmente video di employer branding coinvolgenti per mostrare la tua cultura aziendale e attrarre i migliori talenti con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali progettati per mettere in risalto la storia e i valori unici della tua azienda.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Brand
Personalizza il tuo video con i colori, i caratteri e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding completi per garantire coerenza.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo messaggio con voci narranti generate da AI o aggiungi automaticamente sottotitoli e didascalie per una maggiore accessibilità e coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Sforzo
Una volta che il tuo video di employer branding è perfetto, esportalo in vari formati ottimizzati per diversi canali social media e campagne di reclutamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza Onboarding e Comunicazioni Interne

Utilizza video alimentati da AI per migliorare il coinvolgimento nell'onboarding e nelle comunicazioni interne, rafforzando il tuo brand positivo come datore di lavoro.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di employer branding coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo offrendo una piattaforma intuitiva di creazione video con funzionalità AI, permettendo agli utenti di generare rapidamente video di employer branding di alta qualità. I nostri strumenti di editing facili e i modelli video personalizzabili rendono la presentazione della cultura aziendale senza sforzo.

HeyGen può aiutare ad attrarre talenti e personalizzare efficacemente i contenuti del brand come datore di lavoro?

Assolutamente. HeyGen offre potenti opzioni di personalizzazione del brand, inclusi controlli di branding e diversi modelli video, permettendoti di creare contenuti coinvolgenti che riflettono accuratamente il tuo brand come datore di lavoro e attraggono i migliori talenti per le tue campagne di reclutamento sui social media.

Quali funzionalità offre HeyGen per mostrare la cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti?

HeyGen ti consente di creare video autentici che mettono in risalto la tua cultura aziendale utilizzando avatar AI, generazione vocale e sottotitoli automatici. Questo è perfetto per testimonianze coinvolgenti dei dipendenti e per migliorare le comunicazioni interne.

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da AI per il reclutamento e l'onboarding?

Sì, HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata da AI progettata specificamente per ottimizzare gli sforzi di reclutamento e onboarding. Puoi generare contenuti coinvolgenti rapidamente utilizzando il testo per video da uno script e sfruttare vari modelli video per migliorare le tue campagne di reclutamento.

