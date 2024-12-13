Generatore di Employer Branding: Crea la Storia Ideale della Tua Azienda

Progetta un'identità di marca convincente e attira i candidati ideali trasformando i tuoi script in video dinamici.

Immagina un video di 45 secondi per imprenditori e proprietari di piccole imprese, che mostri come un generatore di employer branding all'avanguardia possa creare istantaneamente un'identità di marca unica. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con grafiche dinamiche e una traccia audio sicura e ispiratrice, facilmente realizzabile utilizzando i ricchi Template e scene di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video animato di 60 secondi rivolto a startup e team di marketing, illustrando l'incredibile output creativo possibile per il design di loghi e un generatore di loghi AI. Lo stile visivo sarà energico e orientato alla tecnologia, con una colonna sonora coinvolgente e un avatar AI che narra i benefici chiave, dimostrando la potente funzione di avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi rivolto a professionisti delle risorse umane e manager di marketing, enfatizzando il potere della comunicazione visiva nel costruire un forte riconoscimento del marchio per gli sforzi di employer branding. Questo video dovrebbe presentare immagini calde e invitanti di una cultura aziendale positiva, supportate da una voce fuori campo professionale e amichevole generata senza sforzo con la generazione di Voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial di 50 secondi per specialisti delle risorse umane e creatori di contenuti, guidandoli su come sfruttare un semplice prompt di testo per affinare il loro messaggio di employer branding. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, informativo e facilmente digeribile, con esempi chiari sullo schermo e sottotitoli generati da HeyGen per la massima accessibilità.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Employer Branding

Crea facilmente un'identità visiva convincente per il tuo employer brand, attirando i migliori talenti e rafforzando la cultura aziendale con strumenti di design potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Concetto Iniziale
Inizia descrivendo la tua visione per un employer brand utilizzando un prompt di testo. La nostra AI interpreterà il tuo input per generare opzioni di design diverse, sfruttando potenti capacità di generazione di immagini.
2
Step 2
Seleziona e Affina i Design
Sfoglia vari stili di generazione e seleziona le opzioni che meglio rappresentano la tua identità di marca. Regola facilmente colori e layout con i controlli di branding integrati per perfezionare i tuoi asset visivi.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Supporto
Migliora il tuo employer branding con elementi visivi aggiuntivi. Utilizza la nostra libreria multimediale/supporto stock per trovare immagini o grafiche adatte che completano i tuoi asset di marca principali e rafforzano la tua comunicazione visiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Pacchetto di Branding
Finalizza i tuoi design ed esporta la tua soluzione di branding completa. Scegli tra vari formati e ridimensionamenti & esportazioni di proporzioni per assicurarti che i tuoi asset siano pronti per tutti i tuoi progetti commerciali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia la Cultura Aziendale e le Storie dei Dipendenti

.

Crea video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente la tua vivace cultura aziendale e celebrare le storie di successo dei dipendenti, rafforzando il tuo employer brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri sforzi di employer branding?

HeyGen ti permette di creare video coinvolgenti con avatar AI e controlli di branding personalizzati, aiutandoti a sviluppare una forte strategia di comunicazione visiva per l'employer branding e ad attrarre i migliori talenti. Questo aiuta a costruire il riconoscimento del marchio.

Qual è il ruolo di HeyGen nell'instaurare una forte identità di marca?

HeyGen aiuta a solidificare la tua identità di marca attraverso una comunicazione visiva coerente nei tuoi contenuti video. Puoi incorporare il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen, assicurando che ogni output creativo sia in linea con la tua soluzione di branding completa.

HeyGen può aiutare a creare una comunicazione visiva unica per progetti commerciali?

Assolutamente. HeyGen consente output creativi per vari progetti commerciali trasformando i prompt di testo in video dinamici. Puoi sfruttare stili di generazione diversi e avatar AI per produrre contenuti visivi personalizzati che risuonano con il tuo pubblico.

Come supporta HeyGen l'integrazione del logo del mio marchio nei contenuti video?

HeyGen offre controlli di branding robusti che ti permettono di incorporare senza sforzo il logo della tua azienda e i colori specifici del marchio in tutte le tue produzioni video. Questo elemento visivo coerente è cruciale per migliorare il riconoscimento del marchio in tutta la tua comunicazione visiva.

