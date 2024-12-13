Creatore di Video di Benvenuto per Dipendenti: Crea Onboarding Coinvolgenti

Ottimizza la tua esperienza di onboarding per i nuovi assunti con video di benvenuto personalizzati, potenziati da avatar AI.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video energico di 60 secondi progettato per immergere i nuovi dipendenti nella vivace cultura aziendale, migliorando la loro esperienza iniziale di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, utilizzando grafiche moderne e musica di sottofondo allegra, riflettendo un ambiente accogliente e collaborativo. Utilizza i numerosi Template & scene di HeyGen per costruire efficacemente questa introduzione coinvolgente, facendo sentire il nuovo team parte di qualcosa di speciale.
Prompt di Esempio 2
Genera un video di benvenuto per i dipendenti di 30 secondi, esplicitamente per i nuovi assunti, che fornisce informazioni chiave per il primo giorno con chiarezza e un tono amichevole. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e pulito, simile a un'infografica animata, abbinato a una voce fuori campo professionale ma calda. Sfruttando la funzionalità Text-to-video from script di HeyGen, puoi convertire efficacemente i dettagli essenziali dell'onboarding in un formato facilmente digeribile per tutti i nuovi membri del team.
Prompt di Esempio 3
Crea un racconto edificante di 50 secondi utilizzando un New Hire Welcome Video Maker, progettato per ispirare i nuovi membri del team sul loro futuro sviluppo e contributi positivi all'interno dell'azienda. Questo video, rivolto ai dipendenti aspiranti, dovrebbe presentare uno stile visivo cinematografico con immagini ispiratrici e una voce fuori campo sicura e motivazionale, accompagnata da musica di sottofondo ispiratrice. Assicurati una portata professionale su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni Aspect-ratio di HeyGen per una presentazione perfetta.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Benvenuto per Dipendenti

Crea video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti rapidamente ed efficacemente, migliorando la loro esperienza di onboarding fin dal primo giorno.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di "Template & scene" professionali o opta per costruire il tuo video da zero. Questo avvia il tuo processo creativo per il perfetto benvenuto ai dipendenti.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio con l'AI
Trasforma il tuo contenuto scritto in una narrazione parlata coinvolgente utilizzando la nostra funzione "Text-to-video from script". Basta incollare il tuo messaggio di benvenuto per generare un voiceover accattivante.
3
Step 3
Personalizza con Avatar AI
Presenta il tuo team o fornisci informazioni chiave utilizzando "avatar AI" realistici. Questo aggiunge un tocco umano, rendendo i tuoi video di benvenuto personalizzati più coinvolgenti e memorabili per i nuovi assunti.
4
Step 4
Brandizza ed Esporta il Tuo Video
Assicurati che il tuo video rifletta l'identità della tua azienda applicando "Controlli di branding (logo, colori)". Esporta facilmente il tuo video completato, pronto per offrire un'esperienza di onboarding eccezionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Messaggi di Benvenuto Personalizzati

.

Crea video di benvenuto ispiratori e personalizzati che fanno sentire i nuovi assunti apprezzati ed entusiasti di unirsi al team fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di benvenuto per i nuovi assunti?

La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen ti consente di creare video di benvenuto altamente personalizzati per i nuovi assunti utilizzando template personalizzabili e avatar AI realistici. Questo migliora significativamente la loro esperienza iniziale di onboarding, facendo una forte prima impressione.

Quali funzionalità offre HeyGen per la creazione efficiente di video di onboarding?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding con la sua avanzata funzionalità di text-to-video from script e la generazione di voiceover naturali. Questo consente una rapida produzione di contenuti e semplifica il processo di creazione di video di benvenuto coinvolgenti per i dipendenti.

HeyGen può aiutare a personalizzare i nostri video di benvenuto per i nuovi assunti con il branding aziendale?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità il logo, i colori e altri elementi del marchio della tua azienda nei video di benvenuto per i dipendenti. Puoi anche aggiungere sottotitoli per una maggiore accessibilità e un aspetto professionale raffinato.

Quanto è user-friendly HeyGen come creatore di video di benvenuto per i dipendenti?

HeyGen è progettato per essere eccezionalmente user-friendly, offrendo un editor video intuitivo che semplifica l'intero processo di creazione di video di benvenuto accattivanti. Questo assicura un'esperienza di onboarding fluida e d'impatto per tutti i nuovi assunti, indipendentemente dal livello di competenza tecnica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo