Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un esempio di video di onboarding completo di 45 secondi per tutti i nuovi dipendenti, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen. Il video deve avere un'estetica professionale e pulita, incorporando i colori del marchio aziendale, accompagnato da una voce chiara e sicura che spiega i valori aziendali e i primi passi.
Produci un contenuto personalizzato di 60 secondi per i nuovi assunti che si uniscono a un'agenzia creativa, trasformando un copione personalizzato in video utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente dinamico con transizioni creative, una colonna sonora vivace e un messaggio personale su misura per il loro ruolo, favorendo un coinvolgimento immediato.
Sviluppa un segmento di video di formazione conciso di 20 secondi per i nuovi membri del team remoto, concentrandoti su un singolo processo chiave, migliorato dalla generazione di voiceover precisa di HeyGen. Dovrebbe mantenere uno stile visivo istruttivo ma invitante con grafica semplice e chiara e una voce amichevole e incoraggiante che li guida attraverso i passaggi in modo efficiente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding con l'AI.
Sfrutta l'AI per creare video di benvenuto per i dipendenti dinamici che aumentano il coinvolgimento dei nuovi assunti e migliorano la ritenzione iniziale.
Sviluppa Contenuti di Onboarding Completi.
Produci efficacemente una vasta gamma di video di formazione e corsi per i nuovi dipendenti, garantendo esperienze di onboarding coerenti e scalabili.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare video di benvenuto per i dipendenti che si distinguono?
HeyGen ti consente di creare video di benvenuto per i dipendenti altamente personalizzati sfruttando avatar AI e ampie opzioni di personalizzazione. Puoi facilmente selezionare modelli professionali, aggiungere le risorse uniche del tuo marchio e personalizzare i messaggi per ogni nuovo assunto, garantendo un'introduzione davvero coinvolgente.
Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di onboarding AI per i nuovi assunti?
HeyGen è un efficace creatore di video di onboarding AI perché semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti utilizzando tecnologia AI avanzata. Con funzionalità come la generazione di voiceover realistici e una ricca libreria di modelli, puoi produrre rapidamente contenuti video di formazione professionale senza competenze di editing complesse.
Posso personalizzare i video generati da AI per adattarli al branding della mia azienda?
Assolutamente! HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare facilmente i video generati da AI con il logo, i colori e i media della tua azienda. Puoi integrare l'identità del tuo marchio senza soluzione di continuità in ogni video di onboarding dei dipendenti per mantenere un aspetto professionale coerente.
Come facilita HeyGen la creazione efficiente di contenuti per i video di onboarding?
HeyGen facilita la creazione efficiente di contenuti attraverso il suo editor video intuitivo, consentendo una rapida conversione da testo a video e capacità di editing AI. Puoi generare rapidamente video di onboarding completi, con sottotitoli/caption automatici e scene dinamiche, garantendo un prodotto finale raffinato.