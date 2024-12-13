Generatore di Video di Walkthrough per Dipendenti per un Onboarding Semplice
Rivoluziona la formazione interna e l'onboarding con una potente documentazione video, sfruttando il testo a video da script per una rapida creazione di contenuti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video esplicativo di 2 minuti che descriva l'aggiornamento trimestrale della nostra piattaforma interna di analisi dei dati. Questo video è destinato al personale tecnico esistente e dovrebbe presentare visuali dinamiche dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, abbinate a una narrazione da testo a video concisa. L'obiettivo è documentare chiaramente le nuove funzionalità, presentate in modo strutturato e informativo con sottotitoli per l'accessibilità.
Progetta un video tutorial di 60 secondi che dimostri come inviare un ticket di supporto tecnico attraverso il nostro portale interno. Questo contenuto di 'video tutorial' è per tutti i dipendenti e dovrebbe adottare un approccio visivo semplice e passo-passo utilizzando i modelli e le scene di HeyGen. L'audio dovrebbe essere una generazione diretta di voce fuori campo, garantendo una facile comprensione e fungendo da documentazione video efficace per problemi comuni.
Sviluppa un video di 45 secondi 'generatore di video di walkthrough per dipendenti' che mostri le migliori pratiche per utilizzare la nuova funzione di ricerca avanzata del nostro strumento di comunicazione interno. Destinato ai team leader e al personale dipartimentale, il video dovrebbe avere un'estetica visiva nitida e professionale, migliorata dal testo a video da script di HeyGen per istruzioni precise e utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme interne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI.
Migliora i walkthrough per dipendenti e i contenuti di formazione interna per aumentare il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze a lungo termine.
Crea più corsi e raggiungi più discenti in tutto il mondo.
Sviluppa una libreria completa di walkthrough per dipendenti e corsi di formazione per educare e integrare efficacemente un team globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di walkthrough tecnici?
HeyGen semplifica la creazione di video permettendoti di trasformare script in coinvolgenti video di walkthrough per dipendenti con avatar AI e voci fuori campo generate dall'AI. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video personalizzabili rendono semplice ed efficiente la produzione di documentazione video professionale per spiegare processi complessi.
HeyGen può integrare avatar AI e registrazione dello schermo nei video tutorial?
Sì, HeyGen ti consente di incorporare senza problemi avatar AI nei tuoi video, dando vita ai tuoi contenuti. Puoi anche utilizzare le capacità di registrazione dello schermo per dimostrare software o processi in modo efficace, rendendolo ideale per video tutorial completi e guide utente passo-passo.
Quali vantaggi offre HeyGen per lo sviluppo di video di formazione interna e onboarding?
HeyGen consente ai team di creare video di formazione interna e onboarding di grande impatto con velocità e facilità. Sfruttando script auto-generati dall'AI e modelli personalizzabili, HeyGen aiuta le organizzazioni a risparmiare tempo e garantire una documentazione video di alta qualità e coerente per i team remoti.
Come possono gli utenti personalizzare la documentazione video creata con HeyGen?
Con HeyGen, gli utenti hanno ampie opzioni di personalizzazione per la loro documentazione video. Puoi scegliere tra vari modelli video personalizzabili, aggiungere il logo e i colori del tuo marchio, integrare animazioni e includere sottotitoli generati automaticamente per garantire che i tuoi contenuti siano curati e accessibili a qualsiasi pubblico.