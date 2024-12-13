Creatore di Video per il Miglioramento delle Competenze dei Dipendenti: Potenzia le Competenze del Team con l'AI

Crea video formativi coinvolgenti per lo sviluppo dei dipendenti, sfruttando potenti avatar AI per catturare l'attenzione del tuo team.

Crea un video coinvolgente di 60 secondi destinato ai nuovi assunti, che funge da rapida introduzione ai valori fondamentali dell'azienda e alle responsabilità iniziali, enfatizzando il rapido miglioramento delle competenze dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accogliente, con grafiche pulite e una voce narrante amichevole e incoraggiante, facilmente generata utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per semplificare la creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento dinamico di microlearning di 30 secondi rivolto ai membri esperti del team, mirato a facilitare la condivisione delle conoscenze per un nuovo aggiornamento software. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo animato vivace e coinvolgente, completato da una voce narrante concisa e professionale fornita da un avatar AI, garantendo presentazioni coerenti e accessibili per un apprendimento rapido.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 45 secondi specificamente per i team L&D, dimostrando le migliori pratiche per creare moduli di formazione coinvolgenti che potenziano lo sviluppo dei dipendenti. L'estetica dovrebbe essere elegante e in stile infografico, con musica di sottofondo vivace e sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video formativo informativo di 90 secondi per i dipendenti attuali su una procedura tecnica aggiornata, evidenziando i passaggi chiave per uno sviluppo efficace dei dipendenti e il miglioramento delle competenze. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, possibilmente incorporando registrazioni dello schermo, supportato da una voce narrante professionale e precisa, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una produzione efficiente e raffinata.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Miglioramento delle Competenze dei Dipendenti

Sviluppa rapidamente video formativi coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue iniziative di apprendimento e sviluppo in esperienze dinamiche per la crescita dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo contenuto formativo o gli obiettivi di apprendimento direttamente nella piattaforma per generare uno script video completo, sfruttando la nostra capacità di trasformare il testo in video per una generazione di contenuti efficiente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per ospitare i tuoi moduli di miglioramento delle competenze. Adatta il loro aspetto e la loro voce per rispecchiare il tono del tuo brand, garantendo una consegna coerente e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Immagini
Arricchisci il tuo video con voci narranti professionali, facilmente generate dal tuo script. Arricchisci ulteriormente il tuo contenuto con immagini e musica di sottofondo per rendere la tua formazione accattivante.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Renderizza il tuo video di miglioramento delle competenze finito in vari formati e risoluzioni. Scaricalo e distribuiscilo facilmente attraverso i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento o canali di comunicazione interna per una condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Competenze Trasversali e Leadership

Genera contenuti video ispiratori per lo sviluppo della leadership, la coesione del team e i programmi di miglioramento delle competenze trasversali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i programmi di sviluppo e miglioramento delle competenze dei dipendenti?

HeyGen consente ai team L&D di creare video formativi coinvolgenti per lo sviluppo e il miglioramento delle competenze dei dipendenti. Utilizza avatar AI e generazione di voce naturale per produrre contenuti di microlearning professionali che promuovono un apprendimento e uno sviluppo efficaci.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficiente per contenuti formativi?

HeyGen semplifica la creazione di video formativi con il suo potente generatore di video AI. Converte il testo in video da script e genera rapidamente voci narranti, sfruttando una vasta libreria di modelli video per ottimizzare il tuo processo di produzione per la condivisione delle conoscenze.

HeyGen può aiutare a creare video formativi coinvolgenti per l'onboarding?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutare i team L&D a produrre video formativi altamente coinvolgenti per l'onboarding. Utilizza avatar AI realistici e aggiungi facilmente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e favorire una condivisione efficace delle conoscenze.

HeyGen supporta il branding per i materiali di formazione aziendale?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video formativi siano in linea con l'identità aziendale. Personalizza elementi come loghi e colori del brand e utilizza modelli video progettati professionalmente per mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi contenuti di miglioramento delle competenze dei dipendenti.

