Generatore di Video per il Miglioramento delle Competenze dei Dipendenti: Crea Formazione Rapidamente
Crea video di formazione coinvolgenti in pochi minuti per un miglioramento più rapido delle competenze dei dipendenti, potenziato da avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 2 minuti rivolto a tutti i dipendenti, spiegando le ultime normative sulla privacy dei dati e le migliori pratiche. La presentazione visiva dovrebbe essere autorevole ma facile da seguire, incorporando grafica chiara e importanti evidenziazioni di testo, completate da sottotitoli precisi per migliorare la comprensione e l'accessibilità per tutti i discenti.
Produci un video di formazione tecnica di 90 secondi per il personale IT e gli utenti avanzati, dettagliando il processo di installazione software passo-passo per il nostro ultimo strumento interno. Questo video dovrebbe includere registrazioni dello schermo nitide e testo contestuale a comparsa, con il copione convertito in una voce istruttiva coinvolgente utilizzando la funzione Text-to-video da copione, consentendo aggiornamenti rapidi ai video di formazione tecnica secondo necessità.
Per i team L&D e i dipendenti in cerca di avanzamento di carriera, componi un video di comunicazione interna coinvolgente di 45 secondi che evidenzi con forza i benefici del continuo miglioramento delle competenze dei dipendenti nell'attuale ambiente di lavoro dinamico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e ispirante, utilizzando modelli e scene diversi per mostrare vari percorsi di apprendimento e storie di successo, dimostrando così la versatilità di una piattaforma video AI nel favorire la crescita.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi le Opportunità di Apprendimento.
Genera rapidamente più corsi interni di miglioramento delle competenze, garantendo a tutti i dipendenti l'accesso a contenuti formativi essenziali.
Migliora l'Efficacia della Formazione.
Sfrutta l'AI per creare contenuti video coinvolgenti che migliorano la partecipazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione tecnica per il miglioramento delle competenze dei dipendenti?
HeyGen funge da avanzato Generatore di Video AI, consentendo ai team L&D di produrre video di formazione tecnica completi. Gli utenti possono trasformare copioni personalizzabili in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e doppiaggi AI realistici, garantendo un efficiente miglioramento delle competenze dei dipendenti. HeyGen supporta anche sottotitoli e didascalie automatiche per una maggiore accessibilità e comprensione.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per una distribuzione dei contenuti senza soluzione di continuità?
Sì, HeyGen è progettato per una robusta integrazione con LMS, consentendo la distribuzione senza soluzione di continuità dei tuoi video di formazione direttamente nei programmi di miglioramento delle competenze dei dipendenti esistenti. Questa capacità semplifica la distribuzione e il tracciamento dei contenuti, supportando formati come SCORM per garantire compatibilità e facilità d'uso per i team L&D. HeyGen supporta anche lettori video multilingue per una portata globale.
Quali capacità AI offre HeyGen per creare contenuti video coinvolgenti e diversificati?
HeyGen fornisce capacità AI complete per la generazione video end-to-end, inclusa una vasta gamma di avatar AI e funzionalità avanzate di text-to-video da copione. Gli utenti possono sfruttare doppiaggi AI in più lingue e utilizzare modelli professionali da una ricca libreria multimediale per creare contenuti video altamente coinvolgenti per varie applicazioni, dall'onboarding dei dipendenti alla formazione sulla conformità.
Come può HeyGen aiutare i team L&D a ottenere una consegna della formazione più rapida e risparmi sui costi?
HeyGen consente ai team L&D di accelerare la consegna della formazione più rapida riducendo significativamente il tempo e le risorse tradizionalmente richieste per la creazione di video. Il suo intuitivo Generatore di Video AI permette aggiornamenti senza sforzo e una rapida produzione di contenuti, portando a notevoli risparmi di costi e tempo rispetto ai metodi tradizionali di produzione video. Questa efficienza supporta lo sviluppo continuo dei dipendenti.