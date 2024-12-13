Generatore di Video per Aggiornamenti dei Dipendenti: AI per le Comunicazioni Interne

Produci rapidamente video interni professionali con funzionalità Testo-a-video senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 2 minuti rivolto ai responsabili delle risorse umane e della formazione, illustrando come convertire rapidamente il contenuto di script grezzi in "video di formazione" coinvolgenti. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole e aziendale, utilizzando una combinazione di registrazioni dello schermo e grafica semplice, con una voce calda e incoraggiante. Evidenzia l'efficienza della funzione Testo-a-video di HeyGen per creare contenuti educativi di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una panoramica tecnica di 60 secondi per ingegneri del software e architetti di sistema, dettagliando il processo di automazione della generazione di video tramite un'API per la "Generazione Video End-to-End". La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e informativa, con flussi di dati animati e diagrammi tecnici, con una voce precisa e autorevole. Sottolinea come HeyGen consenta un'integrazione senza soluzione di continuità e offra ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di annuncio di 45 secondi per i responsabili dei team di comunicazione globale, dettagliando le nuove funzionalità della nostra piattaforma di "comunicazioni interne", concentrandosi sulle capacità di "localizzazione". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e inclusivo, mostrando team globali diversi, con una traccia audio sicura e multilingue. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per dimostrare la versatilità linguistica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Aggiornamenti dei Dipendenti

Trasforma senza sforzo le tue comunicazioni interne in aggiornamenti video coinvolgenti con l'AI, risparmiando tempo e assicurando che il tuo team rimanga informato e connesso.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio
Inizia inserendo il contenuto del tuo aggiornamento per i dipendenti direttamente nella piattaforma. La nostra funzione Testo-a-video convertirà il tuo script in un voiceover dinamico, pronto per la visualizzazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per consegnare il tuo aggiornamento. Questi avatar AI possono essere personalizzati per adattarsi al tono e allo stile della tua azienda, rendendo il tuo messaggio più personale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità della tua azienda utilizzando i controlli di branding. Aggiungi facilmente il tuo logo, colori specifici e scene di sfondo per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta perfezionato il tuo video, generarlo con sottotitoli automatici per l'accessibilità. Il tuo video di aggiornamento per i dipendenti professionale è ora pronto per essere condiviso attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Comunicazione Interna

Ispira e informa i dipendenti con messaggi video coinvolgenti per annunci, cultura e contenuti motivazionali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI e avatar AI realistici per trasformare il testo in video professionali. Questa capacità di generazione video end-to-end consente agli utenti di creare contenuti di alta qualità in modo efficiente senza bisogno di competenze complesse di editing video.

HeyGen può essere utilizzato per varie esigenze di comunicazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen è una piattaforma versatile perfetta per le comunicazioni interne, video di onboarding, aggiornamenti dei dipendenti e video di formazione. La sua gamma di modelli e scene, combinata con i controlli di branding, assicura che i tuoi contenuti siano in linea con lo stile della tua organizzazione.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la produzione di video?

HeyGen fornisce una robusta funzionalità Testo-a-video, permettendoti di generare contenuti parlati direttamente dagli script. Insieme alla generazione avanzata di voiceover e sottotitoli automatici, HeyGen assicura che i tuoi video siano accessibili e rifiniti per un pubblico globale.

HeyGen è in grado di mantenere il branding aziendale nei video?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusa la possibilità di incorporare loghi personalizzati, colori del brand e font direttamente nei tuoi video. Questo assicura una rappresentazione coerente del brand in tutte le tue comunicazioni, dagli aggiornamenti dei dipendenti ai contenuti di abilitazione alle vendite.

