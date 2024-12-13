Creatore di Video di Aggiornamento per i Dipendenti: Potenzia le Tue Comunicazioni Interne

Coinvolgi il tuo team senza sforzo. Usa avatar AI per personalizzare ogni messaggio e semplificare gli aggiornamenti aziendali.

317/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi per i nuovi assunti, progettato con un tono caldo, amichevole e accogliente, incorporando scene visivamente accattivanti con tagli rapidi e testo sullo schermo, supportato da musica dolce e ispiratrice, mostrando i modelli e le scene estensive di HeyGen per introdurre efficacemente i valori chiave dell'azienda.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione di 30 secondi per il dipartimento marketing, concentrandoti su una nuova funzionalità del software con uno stile visivo informativo, conciso e orientato all'azione, con voce fuori campo chiara e testo essenziale sullo schermo, reso accessibile a tutti i visualizzatori utilizzando i sottotitoli automatici di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 20 secondi sulla cultura aziendale per i team interni che celebra un recente traguardo del progetto, adottando un'estetica entusiasta, celebrativa e visivamente dinamica con colori vivaci e transizioni rapide, accompagnato da musica giocosa e stimolante, tutto creato in modo efficiente da un semplice script utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento per i Dipendenti

Semplifica le tue comunicazioni interne con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera facilmente aggiornamenti coinvolgenti per i dipendenti, annunci e materiali di formazione.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia con uno Script
Seleziona da una libreria di modelli di video professionali progettati per le comunicazioni interne. Questo fornisce una base strutturata per il tuo aggiornamento per i dipendenti, aiutandoti a iniziare rapidamente.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto con Avatar AI
Inserisci il tuo testo e i nostri avatar AI narreranno il tuo messaggio. Arricchisci ulteriormente il tuo aggiornamento con immagini personalizzate, video e media stock dalla nostra vasta libreria, dando vita al tuo messaggio interno.
3
Step 3
Applica il Branding della Tua Azienda
Mantieni un'immagine aziendale coerente utilizzando i nostri controlli di branding. Applica facilmente i tuoi loghi, colori specifici e font approvati per garantire che ogni aggiornamento per i dipendenti rifletta l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video con Voiceover Professionale
Genera il tuo video finale di aggiornamento per i dipendenti, completo di generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli aggiunti automaticamente. Esporta il tuo video rifinito in vari formati, pronto per la condivisione immediata su tutti i canali interni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Aggiornamenti Aziendali Coinvolgenti

.

Crea annunci aziendali di grande impatto e video culturali che ispirano e informano i dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro connesso e positivo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video creativi con l'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la produzione di video creativi. Sfruttando avatar AI e una robusta tecnologia di testo-a-video, trasforma i tuoi script in video coinvolgenti senza sforzo, agendo come il tuo motore creativo personale.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per allinearli all'identità del mio marchio?

Assolutamente! HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo la piena personalizzazione dei tuoi video con loghi aziendali, colori e font. Utilizza i nostri diversi modelli di video e l'ampia libreria di media stock per abbinare perfettamente l'estetica del tuo marchio.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video di aggiornamento per i dipendenti per le comunicazioni interne?

HeyGen eccelle come creatore di video di aggiornamento per i dipendenti fornendo modelli di video pronti all'uso e avatar AI, rendendo le comunicazioni interne rapide e coerenti. Questo consente ai team di produrre contenuti di qualità professionale per l'onboarding dei dipendenti e gli aggiornamenti aziendali senza un ampio editing video.

Oltre al montaggio video di base, quali caratteristiche creative offre HeyGen per raccontare storie coinvolgenti?

HeyGen potenzia la narrazione video coinvolgente con una suite di caratteristiche creative. Utilizza il nostro supporto di scripting AI, genera voiceover dinamici e arricchisci le tue narrazioni con effetti di animazione e transizioni, tutto integrato con una ricca libreria di media stock.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo